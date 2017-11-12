Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Путин пообещал наказания за несостоявшуюся встречу с Трампом
Около резиденции Путина обрушился склон
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Пойдем на дно, но «Газпрому» не сдадимся: соцсети высмеяли Литву
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Не только сатирик: кем еще был Михаил Задорнов
«Правый сектор» заявил, что всех националистов скоро убьют – СМИ
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
13:43 (мск), источник: РБК

На Дальнем Востоке построят филиал лагеря «Артек»

В Приморском крае появится филиал детского лагеря «Артек», говорится в сообщении администрации региона. Разместить его планируется в Хасанском районе, граничащем с КНДР и Китаем.

Источник: РИА "Новости"

Вопрос создания филиала «Артека» в Приморье глава региона Андрей Тарасенко обсудил с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. Тарасенко отметил, что за счет уникальной природы этой местности, она подходит для развития детского отдыха. Тарасенко поручил найти участок территории района, на котором можно было бы построить дальневосточный филиал лагеря «Артек».

Читайте также
Подмосковные заброшенные лагеря передадут инвесторам

«Для “Артека” нужно около четырех гектаров. Я договорился с руководством “Артека” о создании здесь филиала. И для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», — рассказал глава региона.

Международный детский центр «Артек» был открыт в Крыму как пионерский лагерь, в 1925 году. В советские годы лагерь ежегодно посещали несколько десятков тысяч детей. В 2008 году власти Украины решили на базе лагеря создать центр украинского национального воспитания. После 2014 года и вхождения Крыма в состав России лагерь был преобразован в Международный детский центр «Артек» под управлением Минобрнауки. Летом 2017 года лагерь посетил Владимир Путин. До этого, в марте, правительство выделило 1,5 млрд руб для проектирования и строительства в «Артеке» концертно-эстрадного комплекса.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
СМИ рассказали о предсмертной записке Бориса Ноткина
Тело российского моряка обнаружено на грузовом судне в Японии
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
Жильцы разрушенного в Ижевске дома вернулись в квартиры
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь