На Дальнем Востоке построят филиал лагеря «Артек»

Источник: РИА "Новости"

Вопрос создания филиала «Артека» в Приморье глава региона Андрей Тарасенко обсудил с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. Тарасенко отметил, что за счет уникальной природы этой местности, она подходит для развития детского отдыха. Тарасенко поручил найти участок территории района, на котором можно было бы построить дальневосточный филиал лагеря «Артек».

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«Для “Артека” нужно около четырех гектаров. Я договорился с руководством “Артека” о создании здесь филиала. И для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», — рассказал глава региона.