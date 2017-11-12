Челябинцы жалуются на задымленность и химический запах в воздухе

Челябинцы жалуются, что в городе нечем дышать уже второй день. Фото с явным задымлением со стороны промзоны публикуют в соцсетях десятки жителей города.

По словам горожан, в районе Челябинского трубопрокатного завода ощущается стойкий химический запах. «На прошлой неделе впервые увидел из окна озеро Смолино, вот настолько прояснилось. Вчера и сегодня опять все задымило», — цитирует челябинца Игоря chelyabinsk.74.

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