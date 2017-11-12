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14:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинцы жалуются на задымленность и химический запах в воздухе

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября, ФедералПресс. Горожане в воскресенье вновь начали жаловаться на смог и едкий химический запах на улицах.

Челябинцы жалуются, что в городе нечем дышать уже второй день. Фото с явным задымлением со стороны промзоны публикуют в соцсетях десятки жителей города.

По словам горожан, в районе Челябинского трубопрокатного завода ощущается стойкий химический запах. «На прошлой неделе впервые увидел из окна озеро Смолино, вот настолько прояснилось. Вчера и сегодня опять все задымило», — цитирует челябинца Игоря chelyabinsk.74.

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Многие горожане отметили, что воздух ненадолго стал лучше во время недавнего приезда в Челябинск президента РФ Владимира Путина, которому мастер сборочного цеха компрессорного завода Равиль Даутов пожаловался на то, что из-за постоянного смога часто болеют дети. Путин ответил, что проблему, по его мнению, может решить «закон о внедрении лучших технологий в сфере обеспечения экологической безопасности».

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