Челябинцы жалуются на задымленность и химический запах в воздухе
ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября, ФедералПресс. Горожане в воскресенье вновь начали жаловаться на смог и едкий химический запах на улицах.
ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября, ФедералПресс. Горожане в воскресенье вновь начали жаловаться на смог и едкий химический запах на улицах.
Челябинцы жалуются, что в городе нечем дышать уже второй день. Фото с явным задымлением со стороны промзоны публикуют в соцсетях десятки жителей города.
По словам горожан, в районе Челябинского трубопрокатного завода ощущается стойкий химический запах. «На прошлой неделе впервые увидел из окна озеро Смолино, вот настолько прояснилось. Вчера и сегодня опять все задымило», — цитирует челябинца Игоря chelyabinsk.74.
Многие горожане отметили, что воздух ненадолго стал лучше во время недавнего приезда в Челябинск президента РФ Владимира Путина, которому мастер сборочного цеха компрессорного завода Равиль Даутов пожаловался на то, что