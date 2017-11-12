Зимние мероприятия в Прикамье посетят более 1 млн человек

Зимние культурно-развлекательные мероприятия — продолжение Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время», который получил масштабный позитивный отклик общественности. Пермский фестиваль вошел в топ-15 самых популярных культурных событий и фестивалей России лета этого года по версии аналитического агентства «ТурСтат».

«Этим летом фестивальная жизнь Пермского края получила новое развитие. Фестиваль “Пермский период. Новое время” был принят жителями очень хорошо. Все привыкли, что все самое интересное в крае происходит летом. Но мы решили не ограничивать себя сезоном, ведь зима — не повод отказываться от активности. На днях мы открыли Фестивальный дом, который позволит сделать самые популярные направления летнего фестиваля круглогодичными», — подчеркнул глава региона.

Также Максим Решетников отметил, что «задача краевых властей — “вытащить” людей из “четырех стен”, создать условия для развлечений и просвещения, доказать, что досуг — это не только телевизоры и гаджеты, а еще и искусство, творчество и общение».

В зимний цикл мероприятий фестивального движения в Пермском крае включено более 75 крупных, масштабных мероприятий, 43 из них пройдут в Перми, 32 — в муниципальных районах. Более 180 активностей состоится в Фестивальном доме. Ожидается, что все эти мероприятия посетят более 1,2 млн человек.

«Подготовка зимнего цикла мероприятий базируется на организации и развитии новых общественных пространств, поддержке творческих инициатив, развитии событийного туризма в регионе, создании возможностей самореализации и проведении содержательного досуга для жителей и гостей Пермского края», — подчеркнула во время презентации проекта заместитель председателя Правительства Ирина Ивенских.

По словам И. Ивенских, особое внимание в проекте уделено новогодним и рождественским мероприятиям и площадкам. Предполагается, что в этом году все культурно-развлекательные составляющие на эспланаде «будут собраны в единую арт-среду».

Зимой запланировано проведение крупных спортивных событий, в частности, кубка России по сноуборду, 1 этапа (Чусовой), Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина (Чайковский), «Лыжни России-2018», кубка Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) (Горнозаводск), «Ралли-Барда-2018», всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».

Также будут проведены: зимняя сессия Молодежного форума, Семейный форум, Краеведческий форум, и Туристический форум, а также культурные и образовательные мероприятия, мероприятия в рамках проекта «Доступная среда».

Губернатор отметил необходимость включения в план мероприятий открытие выставки «Моя Россия — Моя история», которое состоится 1 декабря 2017 года.

С программой зимних мероприятий можно познакомиться здесь.