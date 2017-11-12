Чеснов: нужны ли в Беларуси семейные доктора?

Источник: Sputnik.by

Во многих странах Европы и США сегодня широко распространена практика семейных докторов. Семейными докторами принято называть специалистов широкого профиля, которые наблюдают за состоянием здоровья всех членов конкретной семьи. В большинстве случаев, семейный доктор может квалифицированно проконсультировать по многих вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Тем не менее, известный минский педиатр, заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов в беседе на радио Sputnik Беларусь отметил, что не приветствует распространение такой практики в нашей стране.

«Семейный доктор — это врач общей практики, который владеет и заболеваниями взрослых, и детей. Я к этому отношусь, честно говоря, отрицательно, потому что невозможно объять необъятное. У бабушки будет свой набор болячек, у мамы гипертония, у папы диабет. Это уже для семейного врача нагрузка большая. Но чтобы к детям, это нужна специальная подготовка, специальные знания физиологии ребенка», — говорит Чеснов.

По мнению педиатра, особенная сложность состоит как раз в знании физиологии ребенка, причем разновозрастной. Ведь новорожденный, ребенок в шесть месяцев и в год — это разные дети. И подходить к их лечению нужно по-разному. В этой ситуации хорошо, если ребенок растет, в буквальном смысле, на глазах у врача, тогда особенности его развития и состояния здоровья можно знать и даже чувствовать, отмечает специалист.