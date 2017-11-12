Люди могут узнавать дельфинов «по лицу»

Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось на дельфинах-афалинах (Tursiops truncatus). 20 животных сфотографировали справа и слева, после чего разложили фото по трем папкам: в первую фотографии всех дельфинов с левого бока, в остальные — по десять фото справа либо слева. Далее 20 биологов, восемь из которых никогда не работали с дельфинами, попросили сопоставить портреты дельфинов из меньших наборов с фотографиями в первой папке.

В результате участники справились с заданием намного лучше, чем если бы они выбирали фото наугад. Биологи, которым уже приходилось работать с дельфинами, выполнили задание успешнее, чем остальные (их результаты — от 14 до 20 верных ответов, у не работавших с дельфинами — от 10 до 15). Трое участников верно указали сопоставили все предложенные фотографии.

Авторы работы также отмечают, что дельфины остаются узнаваемыми на протяжении восьми-девяти лет (детеныши — года-трех), человек может заметить сходство между родственными животными, например, матерью и детенышем.