Люди могут узнавать дельфинов «по лицу»
Биологи из Словении, США и Великобритании экспериментально доказали, что люди могут различать дельфинов по фотографиям морды. О своей работе они рассказали в журнале Marine Mammal Science.
Биологи из Словении, США и Великобритании экспериментально доказали, что люди могут различать дельфинов по фотографиям морды. О своей работе они рассказали в журнале Marine Mammal Science.
Исследование проводилось на
В результате участники справились с заданием намного лучше, чем если бы они выбирали фото наугад. Биологи, которым уже приходилось работать с дельфинами, выполнили задание успешнее, чем остальные (их результаты — от 14 до 20 верных ответов, у не работавших с дельфинами — от 10 до 15). Трое участников верно указали сопоставили все предложенные фотографии.
Ученые рассчитывают, что эта работа может изменить способ идентификации дельфинов в исследованиях. «С распространением цифровой фотографии и сопоставления с помощью компьютера применение “нетрадиционных” методов идентификации может стать перспективным», — заключили ученые.