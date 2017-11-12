Ученый установил новый мировой рекорд высоты полета беспилотника
Во время сбора информации о таянии высокогорных ледников Оливер Уигмор поднял свой коптер на рекордную высоту — более 5000 метров!
Во время сбора информации о таянии высокогорных ледников Оливер Уигмор поднял свой коптер на рекордную высоту — более 5000 метров!
Во время путешествия по Андам Оливер Уигмор помог современной науке в буквальном смысле достичь новых высот. Чтобы собрать уникальные данные о местном климате, ученый достиг высоты, превышающей 5000 метров над вершинами гор — это максимальная дистанция для подобных полетов, официально зарегистрированная в научной литературе. О своих достижениях Оливер и его коллега Брайан Марк сообщили на этой неделе на страницах Cyrosphere.
Впрочем, в воздух Оливер поднялся не сам. Чтобы понять, как тропические ледники реагируют на изменение климата, Уигмор изготовил на заказа сверхлегкий шестироторный гексакоптер, рассчитанный на преодоление до 6000 метров. Оснащенный большими пропеллерами и высокоскоростными двигателями, он может весьма эффективно справляться с сильными ветрами и высокой влажностью в условиях разреженного воздуха — на такое обычный коптер не способен.
Летом 2014 и 2015 годов Уигмор уже осуществлял пробный полет — он пролетел на высоте 4900 метров над склонами горного хребта
Уигмор уверен, что его рекорд будет побит другими энтузиастами уже в ближайшее время: за последние несколько лет ученые все чаще используют беспилотники для сбора информации о том, как меняется климат Земли.