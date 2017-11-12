Ученый установил новый мировой рекорд высоты полета беспилотника

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Во время путешествия по Андам Оливер Уигмор помог современной науке в буквальном смысле достичь новых высот. Чтобы собрать уникальные данные о местном климате, ученый достиг высоты, превышающей 5000 метров над вершинами гор — это максимальная дистанция для подобных полетов, официально зарегистрированная в научной литературе. О своих достижениях Оливер и его коллега Брайан Марк сообщили на этой неделе на страницах Cyrosphere.

Впрочем, в воздух Оливер поднялся не сам. Чтобы понять, как тропические ледники реагируют на изменение климата, Уигмор изготовил на заказа сверхлегкий шестироторный гексакоптер, рассчитанный на преодоление до 6000 метров. Оснащенный большими пропеллерами и высокоскоростными двигателями, он может весьма эффективно справляться с сильными ветрами и высокой влажностью в условиях разреженного воздуха — на такое обычный коптер не способен.

Летом 2014 и 2015 годов Уигмор уже осуществлял пробный полет — он пролетел на высоте 4900 метров над склонами горного хребта Кордильера-Бланка в Перу, где более 700 ледников становятся источниками ключевой воды для долины у подножья гор. Камера, установленная на гексакоптере, дает куда более четкую картинку, чем изображение со спутника, что позволяет исследователям создавать трехмерные модели рельефа и в динамике отслеживать изменения ледникового покрова. К тому же, дроны на порядок дешевле использования вертолетов, а также могут достигать тех областей, куда еще не ступала нога человека.