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15:30 (мск), источник: Моя Планета

В Исландии открылся отель с номерами-пузырьками

Большинство туристов просят в отелях номера «с видом». В Исландии, которая привлекает туристов умопомрачительным северным сиянием, решили, что запрос нужно удовлетворить радикально, и придумали гостиницу с номерами-пузырьками.

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В Скалхольте, недалеко от реки Хвита, открылся The 5 Million Star Hotel, где гостям предлагают необычные комнаты. Это прозрачные пузыри, в которых есть кровать, комод и шикарный вид 360°, сообщает The Daily Mail.

Пузыри прячутся в зимнем лесу, среди елок, даря ощущение, что вот-вот из-за дерева выйдет Санта-Клаус с мешком подарков.

Внутри сфер комфортная температура, так что замерзнуть подобно Настеньке из сказки «Морозко» не удастся. Ночами можно бесконечно рассматривать северное сияние и гигансткую россыпь зимних звезд в небесах.

Отель находится в часе езды от Рейкьявика. Чтобы заселиться, нужно иметь при себе минимум $180 и расходы на питание, которое руководством гостиницы не предоставляется.

Основатель отеля Роберт Робертсон рассказал, что на необычную форму комнат его вдохновили сами путешественники, которые жаловались, что на улице ждать появления северного сияния им холодно.

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В Исландии открылся отель с номерами-пузырьками
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