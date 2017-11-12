В Исландии открылся отель с номерами-пузырьками

В Скалхольте, недалеко от реки Хвита, открылся The 5 Million Star Hotel, где гостям предлагают необычные комнаты. Это прозрачные пузыри, в которых есть кровать, комод и шикарный вид 360°, сообщает The Daily Mail.

Пузыри прячутся в зимнем лесу, среди елок, даря ощущение, что вот-вот из-за дерева выйдет Санта-Клаус с мешком подарков.

Внутри сфер комфортная температура, так что замерзнуть подобно Настеньке из сказки «Морозко» не удастся. Ночами можно бесконечно рассматривать северное сияние и гигансткую россыпь зимних звезд в небесах.

Отель находится в часе езды от Рейкьявика. Чтобы заселиться, нужно иметь при себе минимум $180 и расходы на питание, которое руководством гостиницы не предоставляется.

Основатель отеля Роберт Робертсон рассказал, что на необычную форму комнат его вдохновили сами путешественники, которые жаловались, что на улице ждать появления северного сияния им холодно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYKxBTSFcC1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Liza-Jane Sowden (@lizajanesowden)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-24T07:30:27+00:00">Авг 24 2017 в 12:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.