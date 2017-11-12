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15:24 (мск), источник: Популярная механика

В Турции нашли древний брачный договор, разрешавший сексуальное рабство

Турецкие археологи обнаружили один из древнейших брачных договоров, возраст которого оценивается в четыре тысячи лет.

Источник: Популярная механика

Контракт представляет собой глиняную табличку с клинописным текстом, согласно которому мужу разрешалось завести рабыню для суррогатного зачатия, если супружеской паре в течение двух лет не удастся завести ребенка самостоятельно. Отмечается, что после рождения ребенка мужского пола женщина должна была быть отпущена на свободу. Артефакт нашли при раскопках захоронений времен Ассирийского царства близ города Кейсери.

Профессор Харранского университета Ахмет Терп уверен, что табличка является первым документальным упоминанием бесплодия. Артефакт передан на хранение в Археологический музей Стамбула. О находке сообщает Daily Sabah.

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