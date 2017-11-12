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18:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пара лебедей поселилась на зимовку в Воронежском зоопарке

Птиц передали из Алексеево-Акатова монастыря.

Воронежский зоопарк принял на передержку на время холодов лебедей из Алексеево-Акатова женского монастыря, сообщила пресс-служба зоопарка в субботу, 11 ноября. Птицы прошли десятидневный карантин и поселились в общем зале.

По договору с монастырем лебеди-шипуны пробудут в зоопарке до конца апреля, пока не установится стабильно теплая погода. Монастырь передает птиц на зимовку в зоопарк уже на протяжении пяти лет.

Лебедь-шипун — птица из семейства утиных. В природе всюду редкий, нуждающийся в охране вид. Занесен в региональные Красные книги нескольких субъектов РФ. Большую часть времени лебедь-шипун проводит на воде. Питается, как и все лебеди, подводными частями растений.

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