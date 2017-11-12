Пара лебедей поселилась на зимовку в Воронежском зоопарке

Воронежский зоопарк принял на передержку на время холодов лебедей из Алексеево-Акатова женского монастыря, сообщила пресс-служба зоопарка в субботу, 11 ноября. Птицы прошли десятидневный карантин и поселились в общем зале.

По договору с монастырем лебеди-шипуны пробудут в зоопарке до конца апреля, пока не установится стабильно теплая погода. Монастырь передает птиц на зимовку в зоопарк уже на протяжении пяти лет.