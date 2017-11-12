В конце следующей недели в Самаре обещают снегопад

Источник: Pro Город Самара

Как сообщает Приволжское УГМС, с воскресенья, 12 ноября, антициклон с его повышенным атмосферным давлением сменится циклоном с Атлантики.

Юго-западные ветры принесут в Самарскую область теплый воздух и дожди с мокрым снегом. Дневные температуры первой половины рабочей недели будут достигать плюс 7 градусов, ночные — плюс 3.

В четверг, 16 ноября, похоже, наконец случится переход к зиме: температура воздуха сначала зафиксируется на 0 градусов, в последующие дни уйдет в небольшой минус. При этом синоптики обещают снег.