В конце следующей недели в Самаре обещают снегопад
Синоптики обещают плюсовую температуру воздуха и дожди до четверга, а после пойдёт снег.
Синоптики обещают плюсовую температуру воздуха и дожди до четверга, а после пойдёт снег.
Как сообщает Приволжское УГМС, с воскресенья, 12 ноября, антициклон с его повышенным атмосферным давлением сменится циклоном с Атлантики.
В четверг, 16 ноября, похоже, наконец случится переход к зиме: температура воздуха сначала зафиксируется на 0 градусов, в последующие дни уйдет в небольшой минус. При этом синоптики обещают снег.
В целом, декабрь ожидается холодный, температура упадёт аж до минус 10.