Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Хорватская компания отказалась вернуть Сбербанку 1 млрд евро
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Пойдем на дно, но «Газпрому» не сдадимся: соцсети высмеяли Литву
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
Поклонники раскритиковали новую фотосессию Валерии
«Правый сектор» заявил, что всех националистов скоро убьют – СМИ
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
14События недели в фотографиях
19:11 (мск), источник: Pro Город Самара

В конце следующей недели в Самаре обещают снегопад

Синоптики обещают плюсовую температуру воздуха и дожди до четверга, а после пойдёт снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 773 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Pro Город Самара

Как сообщает Приволжское УГМС, с воскресенья, 12 ноября, антициклон с его повышенным атмосферным давлением сменится циклоном с Атлантики.

Юго-западные ветры принесут в Самарскую область теплый воздух и дожди с мокрым снегом. Дневные температуры первой половины рабочей недели будут достигать плюс 7 градусов, ночные — плюс 3.

В четверг, 16 ноября, похоже, наконец случится переход к зиме: температура воздуха сначала зафиксируется на 0 градусов, в последующие дни уйдет в небольшой минус. При этом синоптики обещают снег.

В целом, декабрь ожидается холодный, температура упадёт аж до минус 10.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Песков: Встреча Путина и Трампа не состоялась из-за американцев
Сборная России победила команду Чехии на Кубке Карьяла
РФ и ОАЭ обсудили создание пассажирского самолета на базе МС-21
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
Военнослужащий РФ погиб во время рыбалки в Казахстане
В Приморском крае появится филиал лагеря «Артек»
Жильцы разрушенного в Ижевске дома вернулись в квартиры
Спорт
Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь