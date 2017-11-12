Ученые отправят экипажу МКС кишечную палочку

После того, как бактерии окажутся на орбите, астронавты на МКС проведут над ними целый ряд научных экспериментов. Основная цель исследования — проверить влияние микрогравитации на станции на поведение и скорость размножения бактерий, установить, будут ли бактерии мутировать под воздействием космических условий, а также оценить в этих условиях реакцию кишечной палочки на различные виды антибиотиков.