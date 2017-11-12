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16:14 (мск), источник: m24.ru

Синоптики пообещали москвичам «депрессивную» погоду

По словам главы Гидрометцентра России, на следующей неделе столицу ожидает теплая, но при этом пасмурная и хмурая погода.

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Источник: РИА "Новости"

Синоптики предупредили москвичей о том, что на следующей неделе их ожидает теплая, но при этом пасмурная и хмурая погода. Такой прогноз дал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода будет облачная, не очень радостная, солнца мало, но это естественно. Депрессивный период, поэтому ничего не сделаешь.
Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра

Глава Гидрометцентра также отметил, что на депрессивное состояние также будет влиять низкое давление. Эксперт напомнил, что ноябрь традиционно считается самым хмурым в году.

«Постоянно пасмурно, световой день постоянно уменьшается, это тоже сказывается на состоянии людей. Солнце садится рано, а если облачная погода, то совсем тоскливо», — пояснил Вильфанд. «Эта неделя будет такой теплой в целом, но это тепло не дает радости», — добавил он.

По словам метеоролога, температура воздуха в столице будет плюсовой — на 2−4 градуса выше климатической нормы.

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