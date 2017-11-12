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17:25 (мск), источник: РИА Крым

В ближайшие три часа на Крым обрушатся сильные ливни

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В ближайшие три часа и до конца дня в южных района и горах Крыма ожидаются сильные ливни, предупреждают в Главке МЧС РФ по РК.

Источник: РИА "Новости"

В связи с приближающейся непогодой, в МЧС просят воздержаться от поездок в эти регионы и выходов в горы. По возможности гостей и жителей Крыма просят не выходить из помещений. Если же этого не избежать, на улицах стараться избегать подземных пешеходных переходов. При перемещении в общественном транспорте или на личном автомобиле не прибегать к экстренному торможению, а в случае стремительного прибывания воды — выйти из авто и переместиться на возвышение.

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