Ночные заморозки и похолодание: прогноз погоды в Узбекистане

Источник: Sputnik

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью может понизиться до 3 градусов мороза, днем воздух прогреется до 5−10 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях температура в ночные часы 14-15 ноября ожидается на уровне 5−10 градусов тепла, 16-17 ноября — от нуля до 5 градусов тепла, днем — 10−15градусов тепла.

В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях 14 ноября возможен дождь. Температура ночью 14 ноября — 5−10 градусов тепла, 15-17 ноября — от нуля до 5 градусов тепла, днем температура воздуха составит10−15 градусов тепла.

Температура воздуха в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ночью 14-15 ноября 8−13 градусов тепла, 16-17 ноября будет холоднее — от 3 до 8 градусов тепла. В дневные часы будет от 10 до 15 градусов тепла. 14-15 ноября в отдельных районах возможен дождь.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях 14-15 ноября в ночные часы будет 5−10 градусов тепла, 16-17 ноября столбик термометра опустится до отметки 1−6 градуса тепла. Днем 14 ноября воздух прогреется до 13−18 градусов тепла, 15-17 ноября — до 10−15 градусов тепла.