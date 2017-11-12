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17:15 (мск), источник: Sputnik

Ночные заморозки и похолодание: прогноз погоды в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в республике, начиная с 13 ноября, начнет снижаться. В ночные часы ожидаются заморозки до —3 градусов.

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Источник: Sputnik

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью может понизиться до 3 градусов мороза, днем воздух прогреется до 5−10 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях температура в ночные часы 14-15 ноября ожидается на уровне 5−10 градусов тепла, 16-17 ноября — от нуля до 5 градусов тепла, днем — 10−15градусов тепла.

В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях 14 ноября возможен дождь. Температура ночью 14 ноября — 5−10 градусов тепла, 15-17 ноября — от нуля до 5 градусов тепла, днем температура воздуха составит10−15 градусов тепла.

Температура воздуха в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ночью 14-15 ноября 8−13 градусов тепла, 16-17 ноября будет холоднее — от 3 до 8 градусов тепла. В дневные часы будет от 10 до 15 градусов тепла. 14-15 ноября в отдельных районах возможен дождь.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях 14-15 ноября в ночные часы будет 5−10 градусов тепла, 16-17 ноября столбик термометра опустится до отметки 1−6 градуса тепла. Днем 14 ноября воздух прогреется до 13−18 градусов тепла, 15-17 ноября — до 10−15 градусов тепла.

В горных районах республики температура ночью 14-15 ноября — 2−7 градуса тепла, 16-17 ноября ожидаются мороз до минус 2 градусов, днем — 5−10 градусов тепла.

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