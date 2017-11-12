Ночные заморозки и похолодание: прогноз погоды в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в республике, начиная с 13 ноября, начнет снижаться. В ночные часы ожидаются заморозки до —3 градусов.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в республике, начиная с 13 ноября, начнет снижаться. В ночные часы ожидаются заморозки до —3 градусов.
В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью может понизиться до 3 градусов мороза, днем воздух прогреется до 5−10 градусов тепла.
В Бухарской и Навоийской областях температура в ночные часы
В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях 14 ноября возможен дождь. Температура ночью 14 ноября — 5−10 градусов тепла,
Температура воздуха в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ночью
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях
В горных районах республики температура ночью