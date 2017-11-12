Спикер выложил в интернет фото с младшим сыном
Председатель парламента Андриан Канду выложил в facebook фотографию с младшим сыном Адамом. За час пост набрал более 400 лайков.
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Председатель парламента Андриан Канду выложил в facebook фотографию с младшим сыном Адамом. За час пост набрал более 400 лайков.
Это уже не первый раз, когда спикер появляется с детьми на публике. В сентябре он вместе со старшим сыном Даниэлем принял участие в спортивном марафоне Olympic EcoFest.
Всего у председателя парламента трое детей — двое сыновей и дочь.