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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, почему женщины не хотят вступать в отношения

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Большинство женщин, не имеющих партнера, довольны своим статусом и не стремятся вступать в отношения, сообщает The Independent со ссылкой на доклад аналитического агентства Mintel.

Источник: Reuters

По данным Mintel, 61% одиноких представительниц слабого пола удовлетворены «личной жизнью», при этом среди опрошенных мужчин показатель установился на уровне 49%. Кроме того, 75% респонденток заявили, что «не стремились завести отношения в последний год». Особенно ярко эта тенденция проявляется в возрастной группе «от 45 и старше», говорится в статье.

По словам профессора университета Эссекса Эмили Гранди, подобное поведение связано с тем, что полноценные отношения требуют от женщины больше усилий, чем от мужчины.

«Это свидетельствует о том, что женщины делают больше работы по дому и больше трудятся эмоционально», — сказала она. Исследователь уточнила, что под «эмоциональным трудом» имеется в виду разрешение конфликтных ситуаций и споров.

Гранди добавила, что одиночки, как правило, отличаются высокой коммуникабельностью и активно взаимодействуют с окружающими, тогда как замужние и состоящие в длительных отношениях женщины полностью погружены в семейную жизнь.

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