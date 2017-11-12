Ученые выяснили, почему женщины не хотят вступать в отношения

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По данным Mintel, 61% одиноких представительниц слабого пола удовлетворены «личной жизнью», при этом среди опрошенных мужчин показатель установился на уровне 49%. Кроме того, 75% респонденток заявили, что «не стремились завести отношения в последний год». Особенно ярко эта тенденция проявляется в возрастной группе «от 45 и старше», говорится в статье.

По словам профессора университета Эссекса Эмили Гранди, подобное поведение связано с тем, что полноценные отношения требуют от женщины больше усилий, чем от мужчины.

«Это свидетельствует о том, что женщины делают больше работы по дому и больше трудятся эмоционально», — сказала она. Исследователь уточнила, что под «эмоциональным трудом» имеется в виду разрешение конфликтных ситуаций и споров.