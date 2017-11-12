Солнце задержится в Петербурге еще на неделю
А столбик термометра не опустится ниже +1.
А столбик термометра не опустится ниже +1.
Ноябрь продолжает удивлять. По прогнозам метеорологов, рабочая неделя в Северной столице ожидается солнечная. Правда, ходить без зонтика все равно не стоит. По вечерам в городе на Неве
Днем в понедельник воздух в Петербурге прогреется до +2…+4 градусов. Ночью на вторник столбик термометра покажет +1.
«Погода облачная, но с прояснениями. Ночью и днем будет небольшой дождь, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Петербургу. — Ветер
В следующие дни температура в городе практически не изменится — +2…+3 градуса. А в пятницу — вообще поднимется до +5. Так что со снежной пеленой на гранитных набережных придется немного повременить. Однако и нараспашку ходить не стоит. Ведь питерский плюс — это когда кажется, что минус. Как говорится в прогнозе, ощущения будут на все -2.
Автомобилистам тоже стоит быть аккуратнее. До самого четверга с позднего вечера и до утра ожидается дымка. Да и мокрые ночные дороги — еще один повод задуматься о том, чтобы снизить скорость.
Вплоть до выходных жителей города ждут солнечные деньки, но немного дождливые вечера и ночи — до миллиметра осадков за шесть часов. Ветер слабый — до 5 метров в секунду. До среды