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17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Солнце задержится в Петербурге еще на неделю

А столбик термометра не опустится ниже +1.

Ноябрь продолжает удивлять. По прогнозам метеорологов, рабочая неделя в Северной столице ожидается солнечная. Правда, ходить без зонтика все равно не стоит. По вечерам в городе на Неве все-таки будет накрапывать.

Днем в понедельник воздух в Петербурге прогреется до +2…+4 градусов. Ночью на вторник столбик термометра покажет +1.

«Погода облачная, но с прояснениями. Ночью и днем будет небольшой дождь, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Петербургу. — Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться. Опасные метеорологические явления не прогнозируются».

В следующие дни температура в городе практически не изменится — +2…+3 градуса. А в пятницу — вообще поднимется до +5. Так что со снежной пеленой на гранитных набережных придется немного повременить. Однако и нараспашку ходить не стоит. Ведь питерский плюс — это когда кажется, что минус. Как говорится в прогнозе, ощущения будут на все -2.

Автомобилистам тоже стоит быть аккуратнее. До самого четверга с позднего вечера и до утра ожидается дымка. Да и мокрые ночные дороги — еще один повод задуматься о том, чтобы снизить скорость.

Вплоть до выходных жителей города ждут солнечные деньки, но немного дождливые вечера и ночи — до миллиметра осадков за шесть часов. Ветер слабый — до 5 метров в секунду. До среды юго-западный, западный и южный. В четверг северо-восточный и северо-западный. К концу недели — снова южный.

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