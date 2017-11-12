В Башкирии ищут 23-летнего Ивана Мускатина
Парня, по словам друзей, в последний раз видели шестого ноября. С тех пор о нем ничего не слышно. Друзья и родные волнуются — не случилось бы беды с Иваном.
Парня, по словам друзей, в последний раз видели шестого ноября. С тех пор о нем ничего не слышно. Друзья и родные волнуются — не случилось бы беды с Иваном.
Приметы парня: рост 160−163 см, глаза зеленые, крепкого телосложения.
Известно, что парень — уроженец Бижбулякского района, прописан здесь же. О том, где он может находиться, ничего не известно.
Его телефон молчит, в социальные сети юноша не выходил.
Всех, кто видел молодого человека или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 89273417893 или в полицию 02.