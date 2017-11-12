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18:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы увидят «поцелуй» Венеры и Юпитера утром 13 ноября

Расстояние между планетами составит 0,3 градуса.

Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем полградуса в 6:45 в понедельник, 13 октября, сообщил «Роскосмос» на своей странице в Facebook. Расстояние между планетами составит 0,3 градуса. Это станет максимальным сближением планет на неделе. Наблюдать за светилами воронежцы смогут до 17 ноября.

Увидеть «поцелуй» планет можно будет над юго-восточным горизонтом. Во вторник, 14 ноября, Юпитер взойдет раньше Венеры в 06:40. Выше над горизонтом будут видны: Спика, Марс и стареющий серп Луны. С 15 ноября Юпитер начнет восходить раньше Венеры, с каждым днем поднимаясь все выше над горизонтом. С16 ноября над парой Венеры и Юпитера пройдет Луна, а 17 ноября в утреннем небе соединятся сразу три светила: Луна пройдет в 4 градуса севернее Юпитера и Венеры в 7:00.

Ученые напомнили, что небесное представление можно будет наблюдать по утрам лишь при наличии ясной, безоблачной погоды.

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