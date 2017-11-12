Воронежцы увидят «поцелуй» Венеры и Юпитера утром 13 ноября
Расстояние между планетами составит 0,3 градуса.
Расстояние между планетами составит 0,3 градуса.
Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем полградуса в 6:45 в понедельник, 13 октября, сообщил «Роскосмос» на своей странице в Facebook. Расстояние между планетами составит 0,3 градуса. Это станет максимальным сближением планет на неделе. Наблюдать за светилами воронежцы смогут до 17 ноября.
Увидеть «поцелуй» планет можно будет над
Ученые напомнили, что небесное представление можно будет наблюдать по утрам лишь при наличии ясной, безоблачной погоды.