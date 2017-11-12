Столичная полиция объяснила долгий выход болельщиков со стадиона «Лужники»
Зрители не могли покинуть арену дольше обычного
Зрители не могли покинуть арену дольше обычного
Болельщиков долго не выпускали со стадиона «Лужники» после товарищеского матча между сборными России и Аргентины
«На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро “Спортивная” и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро “Воробьевы горы” не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
В полиции также напомнили, что постепенное освобождение зрителями трибун необходимо для обеспечения безопасности посетителей матча. Представители ведомства добавили, что эти меры распределяют нагрузку на остановки общественного транспорта. Они также позволяют избежать несчастных случаев и нарушений общественного порядка.
Товарищеский матч сборных России и Аргентины прошел в «Лужниках» 11 ноября. Он стал первой игрой на арене после ее реконструкции. Встреча закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0.
Матч посетили 78 750 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. Однако в социальных сетях болельщики пожаловались на то, что им пришлось долго ждать выхода со стадиона после игры.