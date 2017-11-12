Столичная полиция объяснила долгий выход болельщиков со стадиона «Лужники»

Источник: РИА "Новости"

Болельщиков долго не выпускали со стадиона «Лужники» после товарищеского матча между сборными России и Аргентины из-за ремонтных работ на станции «Спортивная». Закрытие ближайшего к арене вестибюля повлияло на увеличение времени ожидания.

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«На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро “Спортивная” и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро “Воробьевы горы” не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полиции также напомнили, что постепенное освобождение зрителями трибун необходимо для обеспечения безопасности посетителей матча. Представители ведомства добавили, что эти меры распределяют нагрузку на остановки общественного транспорта. Они также позволяют избежать несчастных случаев и нарушений общественного порядка.

Товарищеский матч сборных России и Аргентины прошел в «Лужниках» 11 ноября. Он стал первой игрой на арене после ее реконструкции. Встреча закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0.