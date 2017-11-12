Минск предлагают сделать «молодежной столицей стран СНГ»

«Есть много разных площадок в интеграционных объединениях, например, есть “культурные столицы” СНГ. Почему бы Минску не стать молодежной столицей СНГ и президенту Лукашенко не возглавить это начинание?» — предложил руководитель молодежного социально-культурного общественного объединения «Русь молодая» Сергей Лущ на встрече в пресс-центре Sputnik Беларусь, посвященной итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России.