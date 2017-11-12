Минск предлагают сделать «молодежной столицей стран СНГ»
Представители молодежных организаций предлагают выбрать Минск молодежной столицей стран СНГ.
Представители молодежных организаций предлагают выбрать Минск молодежной столицей стран СНГ.
«Есть много разных площадок в интеграционных объединениях, например, есть “культурные столицы” СНГ. Почему бы Минску не стать молодежной столицей СНГ и президенту Лукашенко не возглавить это начинание?» — предложил руководитель молодежного
Он напомнил, что в 2019 году в Беларуси пройдут Вторые Европейские игры. И к этому мероприятию представители молодежных организаций предлагают выбрать Минск молодежной столицей стран СНГ.