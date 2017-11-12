Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Пойдем на дно, но «Газпрому» не сдадимся: соцсети высмеяли Литву
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россия не дала Украине превратить Ту-160 в "болты и гайки" - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
Поклонники раскритиковали новую фотосессию Валерии
«Правый сектор» заявил, что всех националистов скоро убьют – СМИ
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
18:35 (мск), источник: Sputnik.by

Минск предлагают сделать «молодежной столицей стран СНГ»

Представители молодежных организаций предлагают выбрать Минск молодежной столицей стран СНГ.

Источник: Sputnik.by

«Есть много разных площадок в интеграционных объединениях, например, есть “культурные столицы” СНГ. Почему бы Минску не стать молодежной столицей СНГ и президенту Лукашенко не возглавить это начинание?» — предложил руководитель молодежного социально-культурного общественного объединения «Русь молодая» Сергей Лущ на встрече в пресс-центре Sputnik Беларусь, посвященной итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России.

Он напомнил, что в 2019 году в Беларуси пройдут Вторые Европейские игры. И к этому мероприятию представители молодежных организаций предлагают выбрать Минск молодежной столицей стран СНГ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рекорд посещаемости и ремонт: полиция объяснила логистику в Лужниках
Заочная перебранка: Трамп снова троллит Ким Чен Ына
Песков: Встреча Путина и Трампа не состоялась из-за американцев
Сборная России победила команду Чехии на Кубке Карьяла
РФ и ОАЭ обсудили создание пассажирского самолета на базе МС-21
«Это будет полный провал»: Родченков передал МОК новые данные
Военнослужащий РФ погиб во время рыбалки в Казахстане
В Приморском крае появится филиал лагеря «Артек»
В Британии отметили День памяти павших в двух мировых войнах
Спорт
Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь