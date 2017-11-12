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18:41 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 13 ноября

Осеннее тепло сохраняется на юге и западе Казахстана, в остальных регионах уже чувствуется приближение зимних холодов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 773 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Informburo.kz

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 13 ноября, представленным на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане день пройдет без осадков. Ночью ожидается 1−3 мороза, днём температура воздуха от 0 до +2 градусов.

В Алматы переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов тепла. Днём от -2 до +3 градусов.

В Акмолинской области дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём столбик термометра поднимется до 8−13 тепла.

В Актюбинской области переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днём от 0 до +5 градусов.

В Алматинской области синоптики обещают ясный, без осадков, день. Ночью от -2 до +3 градусов, днём от 10 до 15 градусов тепла.

В Атырауской области осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 0 до +5 градусов тепла. Температурный фон днём составит 6−11 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 10 мороза, днём от -2 до +3 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1, днём от 12 до 17 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области днём возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов, днём от 3 до 8 градусов тепла.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от 0 до — 5, днём ожидается от 0 до +5 градусов.

В Костанайской области пасмурно, местами дождь со снегом. Ночью на территории региона ожидается от -3 до +2 градусов по Цельсию, днём от -1 до +4 градусов.

В Кызылординской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днём 6−11 градусов тепла.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 3−8 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днём от -2 до +3 градусов.

В Северо-Казахстанской области дождь с переходом в снег. Ночью температура воздуха 3−8 мороза, днём от -2 до +3 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области без осадков. Температура воздуха ночью 1−6 градусов тепла, днём воздух прогреется до 16−21 градусов.

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