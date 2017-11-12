Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 13 ноября
Осеннее тепло сохраняется на юге и западе Казахстана, в остальных регионах уже чувствуется приближение зимних холодов.
Осеннее тепло сохраняется на юге и западе Казахстана, в остальных регионах уже чувствуется приближение зимних холодов.
Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 13 ноября, представленным на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане день пройдет без осадков. Ночью ожидается 1−3 мороза, днём температура воздуха от 0 до +2 градусов.
В Алматы переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов тепла. Днём от -2 до +3 градусов.
В Акмолинской области дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём столбик термометра поднимется до 8−13 тепла.
В Актюбинской области переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днём от 0 до +5 градусов.
В Алматинской области синоптики обещают ясный, без осадков, день. Ночью от -2 до +3 градусов, днём от 10 до 15 градусов тепла.
В Атырауской области осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 0 до +5 градусов тепла. Температурный фон днём составит 6−11 градусов тепла.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1, днём от 12 до 17 градусов тепла.
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В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от 0 до — 5, днём ожидается от 0 до +5 градусов.
В Костанайской области пасмурно, местами дождь со снегом. Ночью на территории региона ожидается от -3 до +2 градусов по Цельсию, днём от -1 до +4 градусов.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днём 6−11 градусов тепла.
В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 3−8 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днём от -2 до +3 градусов.
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