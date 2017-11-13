Краса Воронежского края снялась в новом клипе «Ленинграда»

Победительница конкурса «Краса Воронежского края-2012» Лиза Чайкина снялась в новом клипе группы «Ленинград» на песню «Вояж». Отрывок видеоклипа девушка выложила в Instagram в пятницу, 10 ноября.

Сейчас девушка живет в Москве. В комментариях к записи Лиза Чайкина написала, что скоро появится еще один клип с ее участием, однако подробности она не раскрыла.