Краса Воронежского края снялась в новом клипе «Ленинграда»
Участница конкурса-2012 сообщила об этом в соцсети.
Участница конкурса-2012 сообщила об этом в соцсети.
Победительница конкурса «Краса Воронежского края-2012» Лиза Чайкина снялась в новом клипе группы «Ленинград» на песню «Вояж». Отрывок видеоклипа девушка выложила в Instagram в пятницу, 10 ноября.
Сейчас девушка живет в Москве. В комментариях к записи Лиза Чайкина написала, что скоро появится еще один клип с ее участием, однако подробности она не раскрыла.
— Скоро будет еще один с моими участием, но исполнитель другой, — сообщила Лиза.