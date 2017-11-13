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08:56 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре начали выдавать новые регистрационные номера

Выдача номеров с кодом «763» стартовала в ноябре.

И интернете начали появляться фотографии новых регистрационных номеров автомобилей. Обновлённый код имеет набор цифр «763».

Во время загрузки произошла ошибка.

Причина обновления номеров проста — номера «163» подошли к концу. Корме стандартных «63», «163» и «82» теперь на улицах города можно встетить ещё и «семёрку» перед кодом региона.

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