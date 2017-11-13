В Самаре начали выдавать новые регистрационные номера
Выдача номеров с кодом «763» стартовала в ноябре.
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Выдача номеров с кодом «763» стартовала в ноябре.
И интернете начали появляться фотографии новых регистрационных номеров автомобилей. Обновлённый код имеет набор цифр «763».
Причина обновления номеров проста — номера «163» подошли к концу. Корме стандартных «63», «163» и «82» теперь на улицах города можно встетить ещё и «семёрку» перед кодом региона.