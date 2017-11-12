В Омской области на следующей неделе немного потеплеет
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Согласно прогнозу, ночью с воскресенья на понедельник температура воздуха составит до -12°.
Однако днем в понедельник, 13 ноября, ожидается существенное потепление — температура обещает быть околонулевой — +1…-4°. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, кроме того — гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Во вторник, 14 ноября, станет холодней: ночью −4…−9°, а днем −1…−6°. Местами ожидаются небольшие осадки и изморозь. Ветер ночью будет слабым,
В среду, 15 ноября, синоптики предсказывают похолодание ночью — температура может опуститься до -21°. Днем поднимется до −2…−7°, хотя местами возможна до -12°. Кроме того, местами возможен мокры нег и изморозь. Ветер