В Омской области на следующей неделе немного потеплеет

Согласно прогнозу, ночью с воскресенья на понедельник температура воздуха составит до -12°.

Однако днем в понедельник, 13 ноября, ожидается существенное потепление — температура обещает быть околонулевой — +1…-4°. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, кроме того — гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Во вторник, 14 ноября, станет холодней: ночью −4…−9°, а днем −1…−6°. Местами ожидаются небольшие осадки и изморозь. Ветер ночью будет слабым, северо-восточным, а днем юго-восточным со скоростью 3−8 метров в секунду.