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19:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на следующей неделе немного потеплеет

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии рассказали, какая погода ждет жителей региона на предстоящей неделе.

Согласно прогнозу, ночью с воскресенья на понедельник температура воздуха составит до -12°.

Однако днем в понедельник, 13 ноября, ожидается существенное потепление — температура обещает быть околонулевой — +1…-4°. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, кроме того — гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Во вторник, 14 ноября, станет холодней: ночью −4…−9°, а днем −1…−6°. Местами ожидаются небольшие осадки и изморозь. Ветер ночью будет слабым, северо-восточным, а днем юго-восточным со скоростью 3−8 метров в секунду.

В среду, 15 ноября, синоптики предсказывают похолодание ночью — температура может опуститься до -21°. Днем поднимется до −2…−7°, хотя местами возможна до -12°. Кроме того, местами возможен мокры нег и изморозь. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду.

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