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20:02 (мск), источник: РИА Новости

В США гитара Боба Дилана ушла с молотка почти за 400 тысяч долларов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Гитара американского поэта и музыканта Боба Дилана продана на аукционе в Далласе (штат Техас) за 396,5 тысячи долларов.

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На сайте аукционного дома Heritage Auctions, который проводил торги, сообщается, что Дилан прибрел акустическую гитару марки Martin модели D-28 в 1963 году. Легендарный музыкант играл на ней более 10 лет. В конце 1970-х он продал инструмент своему гитарному мастеру, который сохранил чек, — стоимость гитары на тот момент составила 500 долларов.

Торги прошли в субботу, имя покупателя не разглашается.

В 2016 году Нобелевская премия по литературе была присуждена американскому поэту и исполнителю Бобу Дилану «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

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