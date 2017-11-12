В США гитара Боба Дилана ушла с молотка почти за 400 тысяч долларов

На сайте аукционного дома Heritage Auctions, который проводил торги, сообщается, что Дилан прибрел акустическую гитару марки Martin модели D-28 в 1963 году. Легендарный музыкант играл на ней более 10 лет. В конце 1970-х он продал инструмент своему гитарному мастеру, который сохранил чек, — стоимость гитары на тот момент составила 500 долларов.