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09:52 (мск), источник: Интерфакс

CNN узнал о попытках Netflix переписать сценарий «Карточного домика» без Спейси

Сценаристы до 23 ноября должны предложить вариант развития сюжета без главного героя.

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Компания Netflix пока не готова окончательно закрыть сериал «Карточный домик», главная звезда которого Кевин Спейси оказался в центре скандала о домогательствах. Как сообщает CNN, сценаристы пытаются в кратчайшие сроки переработать сюжет и вычеркнуть персонажа Спейси.

Ранее Netflix объявила, что прекращает сотрудничество со Спейси, а также съемки «Карточного домика» с участием актера. После этого объявления появились слухи о том, что новый шестой сезон окажется не закончен вовсе. Теперь же создатели пытаются переписать сценарий сезона, который должен стать последним, без главного персонажа — президента США Фрэнка Андервуда, которого играет Спейси.

Как напоминает CNN, в британском оригинале, на основе которого снят американский сериал, главный герой Фрэнсис Уркхарт погибает от рук убийцы.

Но даже когда сценаристы придумают новое направление сериала, окончательное слово о будущем шестого сезона остается за продюсерами Netflix, которые отказываются комментировать сообщения СМИ.

Источник сообщил CNN, что актеры и съемочная группа к Дню благодарения (в этом году это 23 ноября) будет знать, что ждет «Карточный домик».

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Съемки были остановлены 31 октября. К этому моменту они продолжались около двух недель. Сложность также в том, что актеры и съемочная группа задействованы в других проектах и могут уделить «Карточному домику» ограниченное время из-за контрактных обязательств.

Одним из самых очевидных вариантов развития сюжета без Спейси стал бы выход на первый план жены главного героя — Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт. Представители актрисы отказались комментировать CNN ее будущее в проекте. Также не дал комментариев актер Майкл Келли, который исполняет роль главы аппарата президента Андервуда. По слухам, Netflix разрабатывает возможность создания спин-оффов «Карточного домика» с участием героя Келли.

Решения продюсеров ожидают в общей сложности две тысячи человек, задействованных на съемках.

После отказа Netflix работать со Спейси стало известно, что создатели фильма «Все деньги мира», в котором актер исполнил главную роль, переснимут все сцены с его участием. Вместо Спейси магната Пола Гетти сыграет канадский актер Кристофер Пламмер.

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