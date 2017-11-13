CNN узнал о попытках Netflix переписать сценарий «Карточного домика» без Спейси
Сценаристы до 23 ноября должны предложить вариант развития сюжета без главного героя.
Сценаристы до 23 ноября должны предложить вариант развития сюжета без главного героя.
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Компания Netflix пока не готова окончательно закрыть сериал «Карточный домик», главная звезда которого Кевин Спейси оказался в центре скандала о домогательствах. Как сообщает CNN, сценаристы пытаются в кратчайшие сроки переработать сюжет и вычеркнуть персонажа Спейси.
Ранее Netflix объявила, что прекращает сотрудничество со Спейси, а также съемки «Карточного домика» с участием актера. После этого объявления появились слухи о том, что новый шестой сезон окажется не закончен вовсе. Теперь же создатели пытаются переписать сценарий сезона, который должен стать последним, без главного персонажа — президента США Фрэнка Андервуда, которого играет Спейси.
Но даже когда сценаристы придумают новое направление сериала, окончательное слово о будущем шестого сезона остается за продюсерами Netflix, которые отказываются комментировать сообщения СМИ.
Источник сообщил CNN, что актеры и съемочная группа к Дню благодарения (в этом году это 23 ноября) будет знать, что ждет «Карточный домик».
Съемки были остановлены 31 октября. К этому моменту они продолжались около двух недель. Сложность также в том, что актеры и съемочная группа задействованы в других проектах и могут уделить «Карточному домику» ограниченное время
Одним из самых очевидных вариантов развития сюжета без Спейси стал бы выход на первый план жены главного героя — Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт. Представители актрисы отказались комментировать CNN ее будущее в проекте. Также не дал комментариев актер Майкл Келли, который исполняет роль главы аппарата президента Андервуда. По слухам, Netflix разрабатывает возможность создания
Решения продюсеров ожидают в общей сложности две тысячи человек, задействованных на съемках.
После отказа Netflix работать со Спейси стало известно, что создатели фильма «Все деньги мира», в котором актер исполнил главную роль, переснимут все сцены с его участием. Вместо Спейси магната Пола Гетти сыграет канадский актер Кристофер Пламмер.