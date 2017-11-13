Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
08:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Цезарь из Мексики, сосиски из Австрии. Откуда родом привычные блюда

Привычные нам сосиски — родом из Австрии, чизкейки делали в Древней Греции, а картофель фри придумали в Бельгии. АиФ.ru рассказывает откуда родом самые популярные блюда нашей планеты.

Источник: Pixabay / CC0

Сосиски из Австрии

13 ноября 1805 года в Вене были изобретены сосиски. Венские сосиски, хотя сам автор назвал их франкфуртскими.

Строго говоря изделия из рубленного мяса, упакованного в кишку, людям были известны задолго до XIX века. Но именно Иоганн Ланер в Вене оформил их во франкфуртскую сосиску. Название дали потому что автор сосиски был родом из Франкфурта. В связи с этим произошла очень забавная путаница. Те сосиски, к которым мы с вами привыкли, в Вене называли франкфуртскими, а во всех остальных городах — венскими. И сегодня именно венские сосиски вправе считаться наследницами тех, что были изобретены 210 лет назад.

Источник: Unsplash / CC0

«Цезарь» из Мексики

Во времена действия сухого находчивые американские бизнесмены и голливудские звезды отмечали праздники в Мексике. Однажды в небольшом заведении Caesar’s Place Цезаря Кардини собралось много гостей. И если спиртного было предостаточно, то с продуктами дела обстояли гораздо хуже — их практически не было. Но Кардини выкрутился, проявив кулинарную смекалку: натер чесноком тарелку, положил на нее листья салата романо, сбрызнул оливковым маслом, выжал лимонный сок, добавил яйца, свеженатертый пармезан, пряные травы, гренки из белого хлеба и немного вустерского соуса. Так и возникла первая версия салата «Цезарь».

Источник: Pixabay / CC0

Картофель фри из Бельгии

Давным-давно, считается, что это было в XVII веке, бельгийцы очень любили жареную рыбу. Ее резали тонкими брусками и обжаривали в большом количестве масла. Но зимой ловить рыбу было сложнее, а запасы не годились для жарки во фритюре. И возникла идея заменить рыбу картофелем. А название этого картофеля изначально звучало как «фрит» — в честь первого продавца, который начал продавать жареный картофель в 1861 году.

Источник: Unsplash / CC0

Чизкейк из Древней Греции

В 8 веке до нашей эры, на острове Самос готовили восхитительный десерт: сыр смешивали с медом и мукой, взбивали до воздушной консистенции и запекали так. Это был прапрадедушка нашего чизкейка. Хотя корж появился гораздо позже, перепутать невозможно.

В 1929 году владелец одного из ресторанов в Нью-Йорке Арнольд Реден заявил, что ему удалось воссоздать уникальный сливочный пирог. Впоследствии этот пирог получил название — чизкейк «Нью Йорк» и сделался одним из самых популярных пирогов мира.

Источник: Unsplash / CC0

Котлеты из Франции

Котлеты были придуманы во Франции. Только изначально они были не похожи на то, что мы жарим в наши дни. Бралось ребро и оборачивалось 1−2 слоями мяса, потом это все жарилось. За косточку было удобно держаться руками, что являлось дополнительным бонусом. После изобретения столовых приборов необходимость в косточке отпала и котлета стала хорошо запанированным куском мяса. Постепенно котлеты стали делать из рубленого мяса, а не из цельного куска.

Источник: Pixabay / CC0

Гамбургер из Германии

Гамбургер стал символом быстрого образа жизни, главным блюдом так обожаемого в США фаст-фуда. Всего-то котлета между двух половинок булки, а сколько чести. Но само блюдо и название его имеют немецкие корни. Сначала был гамбургский стейк: котлета из рубленого и обжаренного в сухарях фарша. Эту котлету привезли в Америку мигранты из Германии. Именно от нее и произошел гамбургер.

Источник: Unsplash / CC0

Кетчуп из Китая

И еще один символ американского фаст-фуда. Предок кетчупа — соус из анчоусов, грецких орехов, грибов и бобов, рыбного (или моллюскового) рассола, специй, чеснока и вина. И назывался он koechiap или ke-tsiap. В XVII веке этот соус пришел из Китая в Англию, где его название постепенно трансформировалось в ketchup. Из Британии соус распространился по всей Европе, в каждой стране становясь чем-то новым, приобретая новый ингредиенты. Попал он и на американский континент, где и прославился.

Источник: Unsplash / CC0

В начале XIX века кетчуп появляется в американских кулинарных книгах как соус на основе томатов. Соус получил широкое распространение из-за своей универсальности, а также, благодаря уксусу, длительного хранения. Приготовление его было делом достаточно трудоемким, поэтому американские хозяйки стали с удовольствием приобретать соус в удобных бутылочках. Но это уже совсем другая история.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Всех интересуют только оргазмы». Как группа «А-студио» дожила до 30 лет
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь