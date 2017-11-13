Цезарь из Мексики, сосиски из Австрии. Откуда родом привычные блюда

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Сосиски из Австрии

13 ноября 1805 года в Вене были изобретены сосиски. Венские сосиски, хотя сам автор назвал их франкфуртскими.

Строго говоря изделия из рубленного мяса, упакованного в кишку, людям были известны задолго до XIX века. Но именно Иоганн Ланер в Вене оформил их во франкфуртскую сосиску. Название дали потому что автор сосиски был родом из Франкфурта. В связи с этим произошла очень забавная путаница. Те сосиски, к которым мы с вами привыкли, в Вене называли франкфуртскими, а во всех остальных городах — венскими. И сегодня именно венские сосиски вправе считаться наследницами тех, что были изобретены 210 лет назад.

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«Цезарь» из Мексики

Во времена действия сухого находчивые американские бизнесмены и голливудские звезды отмечали праздники в Мексике. Однажды в небольшом заведении Caesar’s Place Цезаря Кардини собралось много гостей. И если спиртного было предостаточно, то с продуктами дела обстояли гораздо хуже — их практически не было. Но Кардини выкрутился, проявив кулинарную смекалку: натер чесноком тарелку, положил на нее листья салата романо, сбрызнул оливковым маслом, выжал лимонный сок, добавил яйца, свеженатертый пармезан, пряные травы, гренки из белого хлеба и немного вустерского соуса. Так и возникла первая версия салата «Цезарь».

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Картофель фри из Бельгии

Давным-давно, считается, что это было в XVII веке, бельгийцы очень любили жареную рыбу. Ее резали тонкими брусками и обжаривали в большом количестве масла. Но зимой ловить рыбу было сложнее, а запасы не годились для жарки во фритюре. И возникла идея заменить рыбу картофелем. А название этого картофеля изначально звучало как «фрит» — в честь первого продавца, который начал продавать жареный картофель в 1861 году.

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Чизкейк из Древней Греции

В 8 веке до нашей эры, на острове Самос готовили восхитительный десерт: сыр смешивали с медом и мукой, взбивали до воздушной консистенции и запекали так. Это был прапрадедушка нашего чизкейка. Хотя корж появился гораздо позже, перепутать невозможно.

В 1929 году владелец одного из ресторанов в Нью-Йорке Арнольд Реден заявил, что ему удалось воссоздать уникальный сливочный пирог. Впоследствии этот пирог получил название — чизкейк «Нью Йорк» и сделался одним из самых популярных пирогов мира.

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Котлеты из Франции

Котлеты были придуманы во Франции. Только изначально они были не похожи на то, что мы жарим в наши дни. Бралось ребро и оборачивалось 1−2 слоями мяса, потом это все жарилось. За косточку было удобно держаться руками, что являлось дополнительным бонусом. После изобретения столовых приборов необходимость в косточке отпала и котлета стала хорошо запанированным куском мяса. Постепенно котлеты стали делать из рубленого мяса, а не из цельного куска.

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Гамбургер из Германии

Гамбургер стал символом быстрого образа жизни, главным блюдом так обожаемого в США фаст-фуда. Всего-то котлета между двух половинок булки, а сколько чести. Но само блюдо и название его имеют немецкие корни. Сначала был гамбургский стейк: котлета из рубленого и обжаренного в сухарях фарша. Эту котлету привезли в Америку мигранты из Германии. Именно от нее и произошел гамбургер.

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Кетчуп из Китая

И еще один символ американского фаст-фуда. Предок кетчупа — соус из анчоусов, грецких орехов, грибов и бобов, рыбного (или моллюскового) рассола, специй, чеснока и вина. И назывался он koechiap или ke-tsiap. В XVII веке этот соус пришел из Китая в Англию, где его название постепенно трансформировалось в ketchup. Из Британии соус распространился по всей Европе, в каждой стране становясь чем-то новым, приобретая новый ингредиенты. Попал он и на американский континент, где и прославился.

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