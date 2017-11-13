Картины на дому. Самые интересные граффити на стенах зданий Москвы

Источник: РИА "Новости"

Огромные картины на экологическую тему появились на наружных стенах трёх зданий в Москве на Новослободской улице, в Казарменном переулке и на Болотной набережной. Изображения высотой до 20 метров издалека бросаются в глаза прохожим.

На «полотнах» нарисованы юноша и девушка, едущие на велосипеде. Волосы у барышни зелёного цвета, они развеваются и напоминают густую древесную листву. Эти граффити посвящены Году экологии, который проходит сейчас в России. Площадь всех трёх рисунков составляет 400 квадратных метров, созданы они при помощи влагостойкой и безопасной аэрозольной краски.

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Главная задача уличных картин — привлечь внимание столичной молодежи к вопросам экологии, привить ей любовь и бережное отношение к природе нашей страны. Антон Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Необычные граффити-картины можно встретить в самых разных уголках Москвы. Правда, для «уголков» эти произведения уличного искусства великоваты, однако в масштабах большого города они выглядят весьма эстетично. Например, к дню рождения русского писателя и поэта Константина Симонова на Марксисткой улице (дом 3, строение 2) появился его граффити-портрет. Разве могли представить художники, самозабвенно разрисовывающие заборы вдоль железных дорог и вагоны электричек, что их творения когда-нибудь будут пользоваться таким успехом?

Источник: РИА "Новости"

В 2015 году в честь 70-летия великой Победы в столице появилась целая серия картин-граффити, посвящённая военной теме. Это композиция «Мы из Берлина» (улица Казакова, дом 3, корпус 1), «Лётчики-герои» (улица Садовая-Каретная, дом 247), портреты маршалов Ивана Кожедуба (улица Маршала Баграмяна, дом 3), Константина Рокоссовского (бульвар Маршала Рокоссовского, 2027), Александра Василевского (улица Маршала Василевского, дом 7, корпус 1), Ивана Баграмяна (улица Маршала Баграмяна, дом 4).

Помимо военачальников, москвичи любуются искусно созданными портретами героев минувшей войны — Зои и Александра Космодемьянских (улица Космодемьянских Зои и Александра, дом 34, корпус 1), а на 4-й Сокольнической улице можно «повстречать» Николая Гастелло.

Граффити на стене дома на Котельнической набережной в Москве | Источник: РИА "Новости"

А на Волхонке, дом 6 в прошлом году появилась огромная картина размером 15 на 20 метров с изображением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Его появлению предшествовал конкурс, который провело Российское военно-историческое общество. В нём приняли участие 24 эскиза, созданные авторами из нескольких регионов нашей страны. Жюри оценивало рисунки по нескольким параметрам: исторической достоверности, содержательности, запоминающемуся художественному решению, соответствию архитектурному облику столицы. Выиграл конкурс проект творческого коллектива из Москвы под руководством Ивана Пантелеева.

Источник: РИА "Новости"

Недалеко от стадиона «Открытие Арена» появились граффити на тему будущего Чемпионата по футболу, который пройдёт в нашей стране в 2018 году. На лицевой стороне тяговой подстанции (это здание построено в середине прошлого века и само по себе художественной ценности не представляет) появилась яркая картина, посвящённая спорту. С просьбой облагородить унылую подстанцию в управу района Покровское-Стрешнево обратились местные жители. Власти инициативу с удовольствием поддержали.