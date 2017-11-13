Картины на дому. Самые интересные граффити на стенах зданий Москвы
«АиФ» рассказывает о новой столичной тенденции «уличных картин» с перечнем самых интересных.
«АиФ» рассказывает о новой столичной тенденции «уличных картин» с перечнем самых интересных.
Огромные картины на экологическую тему появились на наружных стенах трёх зданий в Москве на Новослободской улице, в Казарменном переулке и на Болотной набережной. Изображения высотой до 20 метров издалека бросаются в глаза прохожим.
На «полотнах» нарисованы юноша и девушка, едущие на велосипеде. Волосы у барышни зелёного цвета, они развеваются и напоминают густую древесную листву. Эти граффити посвящены Году экологии, который проходит сейчас в России. Площадь всех трёх рисунков составляет 400 квадратных метров, созданы они при помощи влагостойкой и безопасной аэрозольной краски.
Главная задача уличных картин — привлечь внимание столичной молодежи к вопросам экологии, привить ей любовь и бережное отношение к природе нашей страны.
Необычные
В 2015 году в честь 70-летия великой Победы в столице появилась целая серия
Помимо военачальников, москвичи любуются искусно созданными портретами героев минувшей войны — Зои и Александра Космодемьянских (улица Космодемьянских Зои и Александра, дом 34, корпус 1), а на 4-й Сокольнической улице можно «повстречать» Николая Гастелло.
А на Волхонке, дом 6 в прошлом году появилась огромная картина размером 15 на 20 метров с изображением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Его появлению предшествовал конкурс, который провело Российское
Недалеко от стадиона «Открытие Арена» появились граффити на тему будущего Чемпионата по футболу, который пройдёт в нашей стране в 2018 году. На лицевой стороне тяговой подстанции (это здание построено в середине прошлого века и само по себе художественной ценности не представляет) появилась яркая картина, посвящённая спорту. С просьбой облагородить унылую подстанцию в управу района
«В преддверии чемпионата мира по футболу мы решили напомнить горожанам о том, что можно не только смотреть спортивные соревнования на стадионе или по телевизору, но и самим заниматься спортом, вести активный образ жизни», — сообщили в