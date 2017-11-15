Производя турпоток
Немецкий моногород достиг музейного уровня жизни. Фоторепортаж Екатерины Соловьевой.
Немецкий моногород достиг музейного уровня жизни. Фоторепортаж Екатерины Соловьевой.
Металлургический комбинат в городе Фельклинген закрыли, превратив в индустриальный музей и выставочный центр. Уже 30 лет горожане учатся жить
Когда моногородам с умирающими заводами предлагают переориентироваться на туризм, звучит это сущим издевательством. А вот Фельклингену трансформация, кажется, удалась.
Половина приезжает сюда ради выставок. Сейчас, например, в бывших цехах прямо среди станков можно увидеть золото инков из коллекций перуанских музеев. Эффектно в промышленных интерьерах смотрится и современное искусство. Но половину туристов привлекает сам металлургический комбинат. В свое время самый большой в Германии.
Плавить железо в этих краях начали еще в XVI веке. Но собственно завод был основан в 1881 году. К концу XIX века у металлургов из Фельклингена был внушительный по тем временам соцпакет: своя больница, дом престарелых и даже первая в Германии молочная кухня. Во время мировых войн комбинат давал фронту чугун и сталь, после войн Фельклинген традиционно оккупировали союзники.
Последний расцвет пришелся на 1960-е. Потом в отрасли грянул кризис, и в 1986-м завод был закрыт. Снести комбинат не позволило правительство земли Саар, присвоившее ему охранный статус. А в 1994 году он стал первым промышленным объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кипит культурная жизнь — здесь проходит биеннале
Фото Екатерина Соловьева
Текст Никита Аронов