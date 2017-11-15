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17:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек

Производя турпоток

Немецкий моногород достиг музейного уровня жизни. Фоторепортаж Екатерины Соловьевой.

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Металлургический комбинат в городе Фельклинген закрыли, превратив в индустриальный музей и выставочный центр. Уже 30 лет горожане учатся жить по-новому. К особенностям немецкой деиндустриализации пригляделся «Огонек».

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Когда моногородам с умирающими заводами предлагают переориентироваться на туризм, звучит это сущим издевательством. А вот Фельклингену трансформация, кажется, удалась.

Бывший завод, сделавшийся музеем, принимает теперь по 300 тысяч туристов в год — примерно столько же, сколько вся Белоруссия.

Половина приезжает сюда ради выставок. Сейчас, например, в бывших цехах прямо среди станков можно увидеть золото инков из коллекций перуанских музеев. Эффектно в промышленных интерьерах смотрится и современное искусство. Но половину туристов привлекает сам металлургический комбинат. В свое время самый большой в Германии.

С доменных печей открывается отличный вид на центр города. | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Плавить железо в этих краях начали еще в XVI веке. Но собственно завод был основан в 1881 году. К концу XIX века у металлургов из Фельклингена был внушительный по тем временам соцпакет: своя больница, дом престарелых и даже первая в Германии молочная кухня. Во время мировых войн комбинат давал фронту чугун и сталь, после войн Фельклинген традиционно оккупировали союзники.

Вид на завод с противоположного берега реки Саар. Здесь специально строили дома для ведущих мастеров, чтобы те даже на отдыхе не оставляли завод без присмотра. | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Последний расцвет пришелся на 1960-е. Потом в отрасли грянул кризис, и в 1986-м завод был закрыт. Снести комбинат не позволило правительство земли Саар, присвоившее ему охранный статус. А в 1994 году он стал первым промышленным объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В итоге город избежал судьбы Детройта. Даже население с 1980 года уменьшилось не сильно: с 44,9 до 39 тысяч человек. Некоторые пожилые рабочие даже переквалифицировались в гидов и теперь водят посетителей по своим бывшим рабочим местам.

Кипит культурная жизнь — здесь проходит биеннале стрит-арта и фестиваль электронной музыки. Но многие горожане все-таки тоскуют по заводскому прошлому.

Фото Екатерина Соловьева

Текст Никита Аронов

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