Прекраснее идеала

Источник: AP 2017

В мире пересматривают стандарты красоты: на смену молодым моделям-худышкам идут дамы plus size и их возрастные коллеги. Что теперь будет считаться красивым, разбирался «Огонек».

В нынешнем году индустрия моды и красоты, похоже, оказалась не перепутье, и это символично: 65 лет назад в США провели первый конкурс «Мисс Вселенная», пора подводить итоги. Среди состязаний так называемой «Большой четверки» (куда также входят «Мисс мира», «Мисс интернешнл» и «Мисс Земля») этот конкурс едва ли не самый авторитетный. Ну, например, именно «Мисс Вселенная», проведенная летом 1952 года, подтолкнула конкурентов сделать свои смотры регулярными, то есть фактически запустила гонку конкурсов.

Главное, впрочем, в другом — «Мисс Вселенная» все эти годы задавала миру стандарты женской красоты, соревнуясь не только с состязаниями-конкурентами, но и с модной индустрией, с кино, а теперь еще и с интернетом, ведь соцсети сегодня — ключевой элемент в оценке прекрасного.

Кому же доверять в вопросах красоты теперь, когда само это понятие, похоже, размывается? В этом попытались разобраться социологи из Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), они изучали сотрудничество моделей и модных журналов с 1975 по 2015 год.

Источник: Sam Burriss / CC0

Их работа, похоже, подвела черту под целой эпохой: с начала 2010-х на обложках стало появляться все меньше новых, еще не примелькавшихся моделей, а на первый план в индустрии вышли фэшн-блоги и интернет. Более того, на наших глазах стали меняться привычные стандарты красоты: в журналах все больше моделей старшего возраста, женщин plus size (то есть пышных дам) или тех, кто выглядит «авангардно».

Именно соцсети начинают задавать сегодня новые стандарты, отмечают СМИ: к примеру, набирает обороты движение за «естественную красоту» — дамы-блогеры (как американка Морган Микенас), не стесняясь, демонстрируют небритые ноги, заросшие подмышки или шрамы.

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Основной посыл: пора отвергнуть застарелые стереотипы, и вообще, каждый должен делать так, как ему удобно. Примерно то же звучало и сто лет назад — в революцию.

— Стандарты красоты диверсифицируются, что во многом связано с распространением феминистских идей, — говорит Маргарита Кулева из НИУ ВШЭ.— Вспомните рекламу Nike на тему популярной советской песни «Из чего же сделаны наши девчонки» (вместе традиционных «платочков и клубочков, загадок и мармеладок» в рекламном тексте предлагают свой вариант: «из железа, из стремлений, из самоотдачи и сражений».— «О») или кампанию Dove «Будь собой»… Парадокс в том, что сами эти тенденции пока не приобрели широкой поддержки, например популярные бренды не спешат выпускать расширенные коллекции. То есть plus size на обложке — еще не признак революции.

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Идеал женской красоты для российских мужчин — Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Анджелина Джоли, те, кто постарше, вспомнили Валентину Толкунову и Ирину Алферову.

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И тем не менее миру моды приходится подстраиваться под новую идеологию красоты, в мае во Франции вступили в силу жесткие законы, касающиеся модельного бизнеса: от моделей теперь требуется медицинская справка, подтверждающая, что их индекс массы тела в пределах нормы (то есть не менее 18,5), за нарушение работодатель может заплатить штраф в 75 тысяч евро! А еще на отретушированных фотографиях в СМИ с октября должно быть это указано…

Франция всегда задавала главные модные тенденции, так случилось и на этот раз: в сентябре корпорации Kering и LVMH, отвечающие за такие популярные бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent или Louis Vuitton, выступили с совместным заявлением о запрете на наем моделей, размер одежды которых меньше XXS, а также младше 16 лет (для взрослых съемок). И похоже, это только начало…

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Что принято считать красивым в России? Вопрос непраздный, в сферу неизведанного наши специалисты заглянули лишь совсем недавно. Первой оказалась преподаватель Южного федерального университета Дарья Погонцева: несколько лет назад она впервые в стране провела исследование понятия женской красоты. Момент был выбран не случайно: в конце 2000-х мы переживали настоящий бум прекрасного: открывались бьюти-салоны, клиники эстетической хирургии, росло количество соответствующей рекламы — россияне были увлечены улучшением своей внешности. Вопрос в том, какого именно идеала мы хотели достичь? Чтобы ответить на него, эксперт опросила 464 человека, попросив дать определение женской и мужской красоте.

— У каждого, как оказалось, этот идеал свой, однако кое-что общее выделить все-таки можно, — говорит Дарья Погонцева.— Если говорить об идеальной женщине, то она должна быть не слишком низкая, но и не слишком высокая (идеально, чтобы ниже мужчины), не слишком худая, но и не слишком пышная… Вес, рост, все подобные показатели оказались усреднены. По цвету волос чуть популярнее брюнетки, от темно-русого и темнее.

При этом тот или иной словесный стереотип сильно отличался от реального представления о красоте. Спрашиваешь мужчину, какой должна быть идеальная женская фигура, он отвечает про 90−60−90, просишь нарисовать, фигура оказывается совсем другой. Или, допустим, цвет волос: мужчины часто путают оттенки, что для женщин, напротив, очень важно.

На что ориентируются наши мужчины, когда говорят о своем идеале женской красоты? Оказывается, это вовсе не модели, первые места — у актрис. Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Анджелина Джоли — их имена во время опроса звучали чаще всего, мужчины постарше называли и русских красавиц — Валентину Толкунову, Ирину Алферову…

Источник: AP 2017

— Победительниц конкурсов красоты не назвал никто, — говорит эксперт.— Топовых моделей вспомнили единицы. Очевидно: модельно-подиумный формат уже не задает у нас понимание красоты. Да и сам стандарт 90−60−90, популярный в 1990-е благодаря фитнес-урокам Клаудии Шиффер, давно сменился. Как сменилась и анорексичная худоба Кейт Мосс, характерная для 2000-х. Мы движемся к эталону среднестатистической женщины, которая ухаживает за собой.

Надолго? Эксперты разводят руками: мода развивается волнообразно и пока однозначно можно быть уверенным лишь в одном — очередная модная революция не задержится.

Экспертиза

Полюса красоты

Стандарт женской телесной красоты на протяжении вот уже столетия постоянно колеблется между двумя полюсами. В периоды социальных революций, когда резко меняются взгляды на то, как устроен мир, в моду входит подростковый идеал тела — так было и в 1920-е, и в 1960-е, и в 2000-е. Отказ от опыта предыдущих поколений символически выражается в визуальном «отказе от взросления». Как только экономическая и политическая ситуация усложняется, идеал резко «взрослеет», и модной становится фигура взрослой женщины, эталонные «песочные часы». Во времена экономической депрессии или войны на первый план выходит образ ответственного взрослого: вот и сегодня экономический кризис, развивающийся с 2008 года, закономерно приводит нас к новому пониманию телесной красоты. Мода на плюс-сайз будет набирать обороты вплоть до новой социальной или технологической революции, которая вновь вернет нас к моде на худобу.

Источник: Ari He / СС0

Конечно же существуют нюансы, зависящие от духа конкретной эпохи. Так, в начале 1930-х, когда телесный идеал по сравнению с предыдущей эпохой «повзрослел», в моде все же оставались узкие бедра. Объяснение простое — тяжелейшая экономическая ситуация не предполагала идеала плодовитой женщины, а именно так символически считываются в нашей культуре широкие бедра. Только во второй половине 1930-х идеальные бедра, наконец, обретают округлость…

Влияние конкурсов красоты сильно уменьшилось за последние десять лет, но все же для многих женщин эти стандарты остаются компасом.

Еще одним нюансом является мода на размер груди. Большая грудь ассоциируется с материнской, это своего рода символ безопасности. Она входит в моду в периоды, когда в воздухе разлита тревожность. Не прямая угроза, но именно постоянное ожидание опасности. Так было в 1950-е, когда мир напряженно ожидал начала ядерной войны, так же случилось и в 2000-е после атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке и возникновения угрозы международного терроризма.

Источник: AP 2017

Стоит отдельно сказать и о конкурсах красоты. Это уже порождение индустриализации. Впервые они появились в 1920-е и отлично отражали дух эры машин, иначе говоря, конвейерный подход к телу, которое, словно деталь на заводе, должно вписываться в заранее заданные стандарты. Появление международных конкурсов в 1950-е годы стало высшей точкой развития этого явления — соревноваться и вписываться в единый стандарт предлагалось уже представительницам разных национальностей. Естественные различия разных этносов по типу фигуры перестали учитываться, общие идеалы были провозглашены для всего мира. Влияние самих конкурсов сильно уменьшилось за последние десять лет, но все же для многих женщин эти стандарты остаются своего рода компасом — к чему стремиться.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Брифинг

Марина Бутовская, завцентром кросс-культурной психологии и этологии человека ИЭА РАН.

С одной стороны, стандарты красоты меняются, а с другой — существуют универсальные критерии красоты. Эти критерии отражают определенные параметры. Первый — принадлежность к определенному полу, то есть мужчины должны выглядеть мужественно, а женщины — женственно. И есть общие критерии, которые говорят о физическом здоровье, — это гладкая кожа, отсутствие уродств на теле и на лице. Для женщины очень важна, а для мужчин менее значима, но при прочих равных тоже используется информация о возрасте, потому что молодые более привлекательны. Это базовые вещи.

Источник: «Радио Свобода».

Питер Линдберг, немецкий фотограф.

Понятие «красота» коммерциализировано. Идеал современной красоты — это в первую очередь то, что идеально подходит для продажи. Для меня, когда я работал над календарем Пирелли, главное было — показать, насколько прекрасно естественное. Одно из определений красоты для меня — если ты себя принимаешь, то ты всегда прекрасен. Это самая простая формула красоты — набраться смелости быть собой. В этом случае абсолютно невозможно быть некрасивым. Все эти идеальные отретушированные лица — это никто, этого человека не существует. Как это может быть красивым?

Источник: «Коммерсантъ Стиль».

Источник: Luke Braswell / CC0

Наталья Мантурова, завкафедрой РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Нельзя русским женщинам навязывать современные эталоны сексуальности и привлекательности! Сверхразвернутые скулы, сильно увеличенные губы, слишком приподнятые брови… Эти общепринятые стандарты действительно приводят к барбизации самого понятия красоты. Русские женщины — самые красивые в мире! Они многоликие, очень разноплановые по структурности и форме лица. Их черты могут быть нежными и яркими, мягкими и дерзкими. В России необыкновенно разнообразная цветовая гамма глаз. Но все же главная прелесть лиц наших женщин — одухотворенность и правдивость.

Источник: «РИА Новости».