В США провели успешные испытания космического корабля Dream Chaser

Источник: AP 2017

«Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета», — отмечается в сообщении, размещенном компанией на ее странице в Twitter. «Dream Chaser совершил прекрасный полет и посадку», — говорится в нем.

Dream Chaser приземлился на базе ВВС США Эдвардс, расположенной в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Это первая успешная посадка тестовой модели корабля после испытаний в режиме свободного полета. В 2013 году при проведении аналогичных тестов аппарат получил повреждения из-за отказа шасси.

Sierra Nevada ведет строительство Dream Chaser уже более 10 лет при сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое выделило на разработку корабля более $125 млн. В 2014 году Sierra Nevada проиграла тендер NASA на отправку экипажа к Международной космической станции компаниям SpaceX и Boeing. Однако космическое ведомство в 2016 году заключило со Sierra Nevada контракт на отправку грузов на МКС. Первый такой полет запланирован на 2020 год.