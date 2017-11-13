Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
16Обрушение жилого дома в Ижевске
02:13 (мск), источник: ТАСС

В США провели успешные испытания космического корабля Dream Chaser

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Американская частная корпорация Sierra Nevada сообщила в воскресенье о проведении успешных летных испытаний своего многоразового космического корабля Dream Chaser.

Источник: AP 2017

«Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета», — отмечается в сообщении, размещенном компанией на ее странице в Twitter. «Dream Chaser совершил прекрасный полет и посадку», — говорится в нем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Dream Chaser приземлился на базе ВВС США Эдвардс, расположенной в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Это первая успешная посадка тестовой модели корабля после испытаний в режиме свободного полета. В 2013 году при проведении аналогичных тестов аппарат получил повреждения из-за отказа шасси.

Sierra Nevada ведет строительство Dream Chaser уже более 10 лет при сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое выделило на разработку корабля более $125 млн. В 2014 году Sierra Nevada проиграла тендер NASA на отправку экипажа к Международной космической станции компаниям SpaceX и Boeing. Однако космическое ведомство в 2016 году заключило со Sierra Nevada контракт на отправку грузов на МКС. Первый такой полет запланирован на 2020 год.

Прототипом для создания Dream Chaser послужил советский беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4. Помимо грузов Dream Chaser сможет доставлять на низкую околоземную орбиту экипаж численностью до семи человек. Этот корабль многоразового использования имеет крылья и способен садиться на обычную взлетно-посадочную полосу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Когда у Задорнова обнаружили опухоль и где лечился юморист
Рогозин вспомнил байки про "русских хакеров" после публикации о "Касперском"
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Сборная России победила команду Чехии на Кубке Карьяла
Аль-Букемаль перешел под контроль сирийской армии
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака выросло до 60
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь