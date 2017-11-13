В Венесуэле открыли бюст Владимиру Ленину

В день 100-летия русской революции 7 ноября в Венесуэле широко отмечали эту дату. В Каракасе прошел массовый митинг, на котором выступил и президент Николас Мадуро. Он отметил, что и через 100 лет после большевистской революции народ призывает Ленина идти с ним вперед. «Мы говорим Ленину — идите с нами! Этот народ тоже твой. Да здравствует Ленин! Да здравствует Троцкий! Да здравствует Чавес и Мадуро!» — заявил тогда глава Венесуэлы.