Пропавших девочек из Еврейской автономной области нашли в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске нашли двух пропавших ранее девочек, которые покинули своё место жительства в Еврейской автономной области. Их родители полагали, что подростки отправились в дальневосточную столицу, и не ошиблись.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», девочки пропали в четверг, 2 ноября. В средствах массовой информации появились данные о том, что 13-летняя Ольга И. и 14-летняя Ирина Г. ушли из дома и не вернулись. К ситуации подключились следователи Еврейской автономной области, они возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних» и начали поиски совместно с коллегами из Хабаровского края, а также полицейскими из обоих регионов.

В рамках уголовного дела правоохранители осмотрели места проживания несовершеннолетних, допросили родственников девочек, а также друзей, одноклассников и других людей, назначили необходимые судебные экспертизы. В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение девочек удалось установить, их доставили домой.