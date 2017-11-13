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03:21 (мск), источник: Восток Медиа

Пропавших девочек из Еврейской автономной области нашли в Хабаровске

Подростки сбежали из дома и отправились в дальневосточную столицу.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске нашли двух пропавших ранее девочек, которые покинули своё место жительства в Еврейской автономной области. Их родители полагали, что подростки отправились в дальневосточную столицу, и не ошиблись.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», девочки пропали в четверг, 2 ноября. В средствах массовой информации появились данные о том, что 13-летняя Ольга И. и 14-летняя Ирина Г. ушли из дома и не вернулись. К ситуации подключились следователи Еврейской автономной области, они возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних» и начали поиски совместно с коллегами из Хабаровского края, а также полицейскими из обоих регионов.

В рамках уголовного дела правоохранители осмотрели места проживания несовершеннолетних, допросили родственников девочек, а также друзей, одноклассников и других людей, назначили необходимые судебные экспертизы. В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение девочек удалось установить, их доставили домой.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по ЕАО, теперь сотрудникам ведомства предстоит выяснить обстоятельства и причины, по которым несовершеннолетние покинули место жительства и отправились в Хабаровск. Им также необходимо установить или опровергнуть факт совершения какого-либо преступления в отношении девочек.

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