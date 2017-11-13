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03:15 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край и Сахалин вновь соединены паромным сообщением

Возобновить движение судов удалось раньше запланированного срока.

Движение на переправе Ванино — Холмск восстановлено. Погода наладилась, угрозы больших волн нет, поэтому паромы вновь курсируют по Татарскому проливу.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, планировалось, что движение паромов возобновят не раньше 13 ноября, однако погода улучшилась раньше, поэтому суда начали курсировать по Татарскому проливу уже вечером 12 ноября.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что паромное сообщение закрывали из-за плохих погодных условий и больших волн. Прогноз о ухудшении условий спасатели давалиещё 10 ноября.

Агентство сообщало, что в четверг, 9 ноября, работу переправы Ванино — Холмск тоже приостановили. Пойти на эти меры пришлось из-за ожидаемого ухудшения метеоусловий в Татарском проливе и образования больших волн. Движение удалось восстановить в этот же день, и даже раньше, чем предполагалось.

Аналогичная ситуация произошла в конце октября, тогда в Хабаровском крае из-за непогоды застряли 80 человек. В Холмске переправы на материковую часть ожидали 45 пассажиров. В Татарском проливе бушевал шторм с северным и северо-западным ветром до 20−25 метров секунду, высота волн в море составляла около 5,5 метров. Три парома ожидали возможности отправления около четырёх дней.

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