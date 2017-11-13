Хабаровский край и Сахалин вновь соединены паромным сообщением
Возобновить движение судов удалось раньше запланированного срока.
Возобновить движение судов удалось раньше запланированного срока.
Движение на переправе Ванино — Холмск восстановлено. Погода наладилась, угрозы больших волн нет, поэтому паромы вновь курсируют по Татарскому проливу.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что паромное сообщение закрывали
Агентство сообщало, что в четверг, 9 ноября, работу переправы Ванино — Холмск тоже приостановили. Пойти на эти меры пришлось
Аналогичная ситуация произошла в конце октября, тогда в Хабаровском крае