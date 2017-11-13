Хабаровский край и Сахалин вновь соединены паромным сообщением

Движение на переправе Ванино — Холмск восстановлено. Погода наладилась, угрозы больших волн нет, поэтому паромы вновь курсируют по Татарскому проливу.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, планировалось, что движение паромов возобновят не раньше 13 ноября, однако погода улучшилась раньше, поэтому суда начали курсировать по Татарскому проливу уже вечером 12 ноября.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что паромное сообщение закрывали из-за плохих погодных условий и больших волн. Прогноз о ухудшении условий спасатели давалиещё 10 ноября.

Агентство сообщало, что в четверг, 9 ноября, работу переправы Ванино — Холмск тоже приостановили. Пойти на эти меры пришлось из-за ожидаемого ухудшения метеоусловий в Татарском проливе и образования больших волн. Движение удалось восстановить в этот же день, и даже раньше, чем предполагалось.