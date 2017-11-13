Новости о политике лишили жителей Каталонии интереса к сексу

Источник: AP 2017

Психологи второго по величине города Каталонии Таррагоны заявили, что в последние два месяца к ним стали чаще обращаться с жалобами на эмоциональные расстройства. Также жители региона жалуются на вспышки гнева и чувство страха.

В аптеках региона отмечают падение продаж презервативов и рост спроса на успокоительное и снотворное.

Председатель коллегии психологов Таррагоны Жауме Дескаррега (Jaume Descarrega) прокомментировал газете сложившуюся ситуацию. «Когда мы фокусируемся на одной сфере нашей жизни, остальные остаются незаполненными. Сложные ситуации могут влиять на либидо, это может нанести ущерб нашим отношениям с другими людьми», — объяснил он.

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«Может быть, процессы вокруг объявления независимости не главная причина походов жителей к психологу, однако в конечном итоге эта ситуация дает о себе знать. Она вызывает большую озабоченность. (…) Люди думают, как эти изменения скажутся на них. Мы знаем, что происходящее порождает проблемы на уровне семейных, дружеских и рабочих отношений», — рассказал Дескаррега.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

Испанское правительство в ответ на решение Барселоны распустило каталонский парламент и ввело в мятежном регионе прямое управление. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.