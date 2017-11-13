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03:06 (мск), источник: Восток Медиа

Антон Лубченко снова стал худруком

Новое руководство в восторженном ожидании проектных арт-активностей.

Экс-худрук Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко стал художественным руководителем Сочинского симфонического оркестра. При этом несколько месяцев назад музыканта приговорили к двум годам лишения свободы условно за злоупотребления полномочиями в приморском театре, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О назначении Лубченко на своей странице в социальной сети «В Контакте» написал директор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин. Он назвал случившееся выдающимся событием — за всю историю жизни оркестра в его составе впервые появился художественный руководитель.

«По рекомендации главы города Сочи Анатолия Пахомова на должность художественного руководителя назначен молодой, но уже известный деятель в области музыки и арт-практик Антон Лубченко. Команда менеджмента пребывает в восторженном ожидании новых проектных арт-активностей, которые намерен инициировать наш новый художественный руководитель, и желает коллективу оркестра новой волны в творческой жизнедеятельности. Удачи и в добрый путь, уважаемый Антон Владимирович!», — написал Мишарин.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Антон Лубченко стал фигурантом уголовных дел. Поводами для них стали многочисленные факты злоупотребления полномочиями. В итоге музыканта приговорили к двум годам лишения свободы условно. Спустя некоторое время Антон Лубченко рассказал о долгах Приморского театра оперы и балета — оказалось, дирижёру пришлось уволиться вовсе не из-за уголовных дел.

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