Антон Лубченко снова стал худруком
Новое руководство в восторженном ожидании проектных
Новое руководство в восторженном ожидании проектных
О назначении Лубченко на своей странице в социальной сети «В Контакте» написал директор Сочинского
«По рекомендации главы города Сочи Анатолия Пахомова на должность художественного руководителя назначен молодой, но уже известный деятель в области музыки и
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Антон Лубченко стал фигурантом уголовных дел. Поводами для них стали многочисленные факты злоупотребления полномочиями. В итоге музыканта приговорили к двум годам лишения свободы условно. Спустя некоторое время Антон Лубченко рассказал о долгах Приморского театра оперы и балета — оказалось, дирижёру пришлось уволиться вовсе не