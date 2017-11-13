Антон Лубченко снова стал худруком

Экс-худрук Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко стал художественным руководителем Сочинского симфонического оркестра. При этом несколько месяцев назад музыканта приговорили к двум годам лишения свободы условно за злоупотребления полномочиями в приморском театре, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О назначении Лубченко на своей странице в социальной сети «В Контакте» написал директор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин. Он назвал случившееся выдающимся событием — за всю историю жизни оркестра в его составе впервые появился художественный руководитель.

«По рекомендации главы города Сочи Анатолия Пахомова на должность художественного руководителя назначен молодой, но уже известный деятель в области музыки и арт-практик Антон Лубченко. Команда менеджмента пребывает в восторженном ожидании новых проектных арт-активностей, которые намерен инициировать наш новый художественный руководитель, и желает коллективу оркестра новой волны в творческой жизнедеятельности. Удачи и в добрый путь, уважаемый Антон Владимирович!», — написал Мишарин.