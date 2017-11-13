Владивосток может стать столицей Тотального диктанта-2018

Проголосовать за любимый город можно на сайте totaldict.ru, делать это можно каждые 24 часа. На статус столицы Тотального диктанта претендует еще 14 российских и один зарубежный город. Победители интернет-голосования будут объявлены 27 декабря, а победителя назовут 27 января 2017 года на конференции Тотального диктанта, которая состоится на родине проекта в Новосибирске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Именно в столице Тотального диктанта будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать Тотальный диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции будет вестись прямая трансляция. Имя автора будет объявлено в конце ноября на традиционной пресс-конференции.

«Этот год — уникальный для Тотального диктанта: теперь у каждого появилась возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать город, который станет центром внимания до следующих выборов столицы проекта осенью 2018 года. Уже определилось 16 претендентов, каждый из которых достоин звания главного города проекта, и только посетители нашего официального сайта смогут определить исход этих соревнований, отдав голос за родной или любимый город. Голосование будет длиться полтора месяца, и мы ожидаем интересную, напряженную и честную борьбу лучших городов России и мира!» — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Выбор столицы диктанта проходит в три этапа: с 1 октября по 10 ноября был открыт прием заявок от городов-участников; с 13 ноября до 26 декабря на официальном сайте проекта totaldict.ru пройдет открытое голосование за столицу Тотального диктанта 2018 года, где каждый может проголосовать за понравившийся город; а 27 декабря 2017 года будут объявлены 5 городов, вошедших в шорт-лист голосования. После этого у городов, вышедших в финальный этап отбора, будет ровно месяц, чтобы подготовиться к презентации на ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, которая пройдет 27 января 2018 года, и в ходе которой жюри выберет победителя.