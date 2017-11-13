Владивосток может стать столицей Тотального диктанта-2018
На данный статус претендуют 14 городов.
На данный статус претендуют 14 городов.
Проголосовать за любимый город можно на сайте totaldict.ru, делать это можно каждые 24 часа. На статус столицы Тотального диктанта претендует еще 14 российских и один зарубежный город. Победители
Именно в столице Тотального диктанта будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать Тотальный диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции будет вестись прямая трансляция. Имя автора будет объявлено в конце ноября на традиционной
«Этот год — уникальный для Тотального диктанта: теперь у каждого появилась возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать город, который станет центром внимания до следующих выборов столицы проекта осенью 2018 года. Уже определилось 16 претендентов, каждый из которых достоин звания главного города проекта, и только посетители нашего официального сайта смогут определить исход этих соревнований, отдав голос за родной или любимый город. Голосование будет длиться полтора месяца, и мы ожидаем интересную, напряженную и честную борьбу лучших городов России и мира!» — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Выбор столицы диктанта проходит в три этапа: с 1 октября по 10 ноября был открыт прием заявок от городов-участников; с 13 ноября до 26 декабря на официальном сайте проекта totaldict.ru пройдет открытое голосование за столицу Тотального диктанта 2018 года, где каждый может проголосовать за понравившийся город; а 27 декабря 2017 года будут объявлены 5 городов, вошедших в
«Наша заявка была зарегистрирована 7 ноября, под номером 7 и в будущем году мы проведем во Владивостоке седьмой диктант. Но мы надеемся не только на магию чисел, но и на активность горожан, ведь мы точно знаем, что наш город — лучший город на Земле! Я призываю всех жителей Владивостока и Приморского края, всех неравнодушных проголосовать на выборах столицы Тотального диктанта за Владивосток!», — рассказал координатор проекта во Владивостоке Вячеслав Беляков. Кроме Владивостока за звание столицы поборются 14 российских городов: Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск — и один зарубежный — Таллин. Новосибирск останется родиной Тотального диктанта, местом расположения Экспертного совета и Штаба проекта.