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03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Мечты приморцев поболеть за Россию на Олимпиаде могут разбиться

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau на телеканале ARD.

По информации Зеппельта, это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», — заявил журналист.

Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.

Михаил Грач.

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