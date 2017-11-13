Мечты приморцев поболеть за Россию на Олимпиаде могут разбиться
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября, сообщает Deita. ru.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября, сообщает Deita. ru.
Об этом сообщил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau на телеканале ARD.
По информации Зеппельта, это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», — заявил журналист.
Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.
Михаил Грач.