Мечты приморцев поболеть за Россию на Олимпиаде могут разбиться

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau на телеканале ARD.

По информации Зеппельта, это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», — заявил журналист.

Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.