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04:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокцы будут питаться дешевле

9 ноября исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов провёл совещание по вопросам ценообразования на продукты питания в краевом центре, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

На совещании было принято решение усилить работу по уже показавшим свою эффективность направлениям. В числе таковых — общегородские ярмарки, где свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

В ходе совещания также было принято решение возродить программу социальной поддержки населения «Город для людей», которая реализовывалась во Владивостоке с 2008 года, однако в последние годы была приостановлена ввиду отсутствия эффективного контроля за её исполнением — пишет городская администрация.

Михаил Грач.

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