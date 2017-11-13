Владивостокцы будут питаться дешевле

На совещании было принято решение усилить работу по уже показавшим свою эффективность направлениям. В числе таковых — общегородские ярмарки, где свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

В ходе совещания также было принято решение возродить программу социальной поддержки населения «Город для людей», которая реализовывалась во Владивостоке с 2008 года, однако в последние годы была приостановлена ввиду отсутствия эффективного контроля за её исполнением — пишет городская администрация.