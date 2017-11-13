Ирину Яровую пригласили попробовать «Кусун» на «Наш выбор — 27»

Источник: Хабаровский край сегодня

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая может стать участницей выставки-ярмарки «Наш выбор — 27» в следующем году. Организаторы намерены пригласить её для обсуждения положений федерального закона «О торговле» с представителями законодательных органов власти дальневосточных субъектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В 2018 году мероприятие должно выйти на новый уровень, став международным. Уже сейчас активно ведутся переговоры с бизнесменами стран Юго-Восточной Азии. Планируется, что несколько важных контрактов будут подписаны прямо во время проведения выставки — 11—12 июня .

Важной деталью стала разработка собственного символа ярмарки. Им стало стилизованное изображение самолёта Су-35. Путём народного голосования ему было выбрано имя — «Лев», в честь прославленного хабаровчанина, ветерана Великой Отечественной войны Льва Липовича. Сам Лев Борисович станет «народным лицом» предстоящей выставки.

Что касается рекордов, то они снова будут, но уже по новым направлениям. Планируется устроить массовое угощение уникальным напитком, который молодой хабаровский бармен Егор Сиротин придумал специально к Восточному экономическому форуму. Он получил название «Кусун», что в переводе с нанайского означает «сила», «энергия», «мощь». В его составе — элеутерококк, берёзовый гриб чага, чабрец и брусника.