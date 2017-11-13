Нарколог: Около 30% жителей Хабаровского края — курильщики

В Хабаровском крае становится меньше курильщиков. Специалисты регионального Минздрава ожидают, что к 2020 году число любителей табака в регионе сократится на 5%. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала врач-психиатр, нарколог поликлинического отделения краевой психиатрической больницы Евгения Крюковская.

«Сейчас в крае курит около 30% жителей, это число снижается. По прогнозам министерства здравоохранения края, к 2020 году этот показатель должен достигнуть 25%. В первую очередь люди бросают курить из-за того, что хотят сохранить здоровье, но еще часто [причиной] называют высокую стоимость сигарет, которая и сейчас уже начинает бить по карману, а в дальнейшем будет расти. Люди начинают задумываться, что лучше потратить деньги на полезное питание, путешествия, чем на табачный дым и то, что отнимает их здоровье и годы жизни», — сказала Евгения Крюковская.

Врач напомнила, что легкие сигареты вредны так же, как и классические, не стоит увлекаться и вейпами.