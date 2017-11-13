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05:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Нарколог: Около 30% жителей Хабаровского края — курильщики

По словам специалиста, сейчас многие отказываются от вредной привычки из-за дороговизны сигарет.

В Хабаровском крае становится меньше курильщиков. Специалисты регионального Минздрава ожидают, что к 2020 году число любителей табака в регионе сократится на 5%. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала врач-психиатр, нарколог поликлинического отделения краевой психиатрической больницы Евгения Крюковская.

«Сейчас в крае курит около 30% жителей, это число снижается. По прогнозам министерства здравоохранения края, к 2020 году этот показатель должен достигнуть 25%. В первую очередь люди бросают курить из-за того, что хотят сохранить здоровье, но еще часто [причиной] называют высокую стоимость сигарет, которая и сейчас уже начинает бить по карману, а в дальнейшем будет расти. Люди начинают задумываться, что лучше потратить деньги на полезное питание, путешествия, чем на табачный дым и то, что отнимает их здоровье и годы жизни», — сказала Евгения Крюковская.

Врач напомнила, что легкие сигареты вредны так же, как и классические, не стоит увлекаться и вейпами.

«Конечно, миф — [то, что легкие сигареты не так вредны, как обыкновенные]. Это очередной маркетинговый ход. Он был разработан табачными компаниями для привлечения еще большего числа курящих. Так называемые легкие сигареты человек курил чаще, затягивался глубже, чтобы получить привычную дозу никотина, от которой зависел, — объясняет Евгения Крюковская. — Большой вред и от электронных сигарет. [В организм] поступает тот же никотин, только другими способами. В жидкостях, на которых написано, что они не содержат никотин, есть другие токсичные вещества. Исследования проводятся, жидкости эти постепенно изымаются».

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Нарколог: Около 30% жителей Хабаровского края – курильщики
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