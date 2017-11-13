На неделе в Красноярске похолодает до -20°C
Потепление придет в город только на выходных.
Потепление придет в город только на выходных.
На предстоящей неделе в Красноярске ожидается снежная и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 13 ноября, ожидается до -10°C. Ближе к вечеру потеплеет до -6°C. Ветер
«На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
Во вторник, 14 ноября, погода существенно не изменится. В первой половине дня синоптики прогнозируют до −6…−8°C, вечером — до -11°C. Возможен небольшой снег. Ветер ослабнет до 2 м/с.
В среду, 15 ноября, метеорологи обещают похолодание до −14…−18°C. Весь день в городе будет идти снег.
Похолодание до -20°C ожидается в четверг, 16 ноября. Такая морозная погода продержится в Красноярске до выходных. Однако уже в субботу, 18 ноября, столики термометров поднимутся до −4…−6°C.