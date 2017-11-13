На неделе в Красноярске похолодает до -20°C

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается снежная и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 13 ноября, ожидается до -10°C. Ближе к вечеру потеплеет до -6°C. Ветер юго-западный с порывами до 6 м/с.

«На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 14 ноября, погода существенно не изменится. В первой половине дня синоптики прогнозируют до −6…−8°C, вечером — до -11°C. Возможен небольшой снег. Ветер ослабнет до 2 м/с.

В среду, 15 ноября, метеорологи обещают похолодание до −14…−18°C. Весь день в городе будет идти снег.