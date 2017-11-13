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05:30 (мск), источник: VLADNEWS

Во Вла­дивос­то­ке ушёл из жизни почетный работник морского флота

Прощание с Геннадием Несовым состоится 13 ноября.

3 ноября 2017 года после тяжелой болезни ушел из жизни Несов Геннадий Иванович, почетный работник морского флота СССР, заслуженный работник транспорта РФ, заслуженный работник моря Польши, сообщает РИА VladNews.

«Он прожил яркую и интересную жизнь, посвятив всю ее Приморскому краю, ставшему для него родным, — говорится в некрологе. — Геннадий Петрович родился 11 марта 1937 года в поселке Чаны Новосибирской области. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г. И. Невельского. Работал на судоремонтном заводе, в институте «Дальморниипроект». По его проектам построены и реконструированы судоремонтные заводы в Славянке, Находке, Советской Гавани, Петропавловске-Камчатском, Восточном порту. 4 года работал старшим приемщиком торговых судов от Торгового представительства СССР в Польше.

В администрации Приморского края возглавлял сначала Комитет портов и морского транспорта, а затем объединенный Комитет судоходства, портов, связи и транспорта. Был инициатором создания Краевого морского Совета, председателем правления краевого Морского экологического фонда. Уже находясь на заслуженном отдыхе, принимал активное участие в общественной жизни края: в организации кинофестивалей «Человек и море», в работе Приморского регионального отделения «Союза пенсионеров России» и Совета ветеранов Первореченского района г. Владивостока, в составе инициативной группы готовил документы для присвоения городу Владивостоку почетного звания «Город воинской славы».

За какое бы дело ни брался Геннадий Иванович, он всегда успешно доводил его до логического завершения, он был честным, принципиальным, отзывчивым, щедро делился своими знаниями с окружающими, он был душой любой компании. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал.

Прощание с Несовым Геннадием Петровичем состоится 13 ноября 2017 года в 12 часов в часовне Николая Чудотворца на территории Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а). Морской экологический фонд при администрации Приморского края, Приморское отделение Союза пенсионеров России, МГУ им. адм. Г. И. Невельского Совет ветеранов Первореченского района Владивостока"

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