Активисты красноярского ОНФ подвели итоги работы за год

Такие конференции практически одновременно прошли во всех регионах России. В Красноярске подводили итоги мониторинга в области образования, здравоохранения, реализации программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, жилищно-коммунальной сферы, капитального ремонта домов. Активисты ОНФ выявляют аварийные участки дорог, а особое внимание традиционно уделяется муниципальным и государственным закупкам.



«Мы сигнализировали о серьёзных нарушениях при госзакупках в перинатальном центре Норильска. Что там происходит, вы все знаете. Стоимость проекта увеличилась вдвое — с 2 до 4 миллиардов рублей. Госзакупки, по нашему мнению и мы информацию в УФАС отправляли и в краевую прокуратуру, проводились нередко с грубыми нарушениями», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Анатолий Самков.



Кроме того, активисты сформировали предложения по повышению качества жизни, которые затем будут переданы органам исполнительной власти — как краевым, так и федеральным. Немаловажным считают исполнение майских указов президента, в частности, по зарплате бюджетникам.



«Выходили с предложением на администрацию Красноярского края и были достигнуты определённые договорённости о том, что изменится структура заработной платы. Каждый педагог будет знать и получать гарантированную часть, она будет составлять львиную долю от стопроцентного заработка», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Наталья Грушевская.



Цикл конференций народного фронта России завершится 23 ноября в Москве, а самые важные предложения рассмотрят в Кремле.