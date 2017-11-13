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05:40 (мск), источник: Вести - Красноярск

Активисты красноярского ОНФ подвели итоги работы за год

В Красноярске прошла конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. Активисты подвели итоги работы за текущий год, сформировали общественные предложения в адрес органов исполнительной власти на следующие 12 месяцев.

Источник: Reuters
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Такие конференции практически одновременно прошли во всех регионах России. В Красноярске подводили итоги мониторинга в области образования, здравоохранения, реализации программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, жилищно-коммунальной сферы, капитального ремонта домов. Активисты ОНФ выявляют аварийные участки дорог, а особое внимание традиционно уделяется муниципальным и государственным закупкам.

«Мы сигнализировали о серьёзных нарушениях при госзакупках в перинатальном центре Норильска. Что там происходит, вы все знаете. Стоимость проекта увеличилась вдвое — с 2 до 4 миллиардов рублей. Госзакупки, по нашему мнению и мы информацию в УФАС отправляли и в краевую прокуратуру, проводились нередко с грубыми нарушениями», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Анатолий Самков.

Кроме того, активисты сформировали предложения по повышению качества жизни, которые затем будут переданы органам исполнительной власти — как краевым, так и федеральным. Немаловажным считают исполнение майских указов президента, в частности, по зарплате бюджетникам.

«Выходили с предложением на администрацию Красноярского края и были достигнуты определённые договорённости о том, что изменится структура заработной платы. Каждый педагог будет знать и получать гарантированную часть, она будет составлять львиную долю от стопроцентного заработка», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Наталья Грушевская.

Цикл конференций народного фронта России завершится 23 ноября в Москве, а самые важные предложения рассмотрят в Кремле.

Дмитрий БЫЗОВ




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