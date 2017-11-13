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05:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

Выставка «Профессия: фоторепортер» открылась в Иркутске

Экспозиция будет работать несколько дней.

В Иркутске в Музейной студии краеведческого музея 9 ноября открылась выставка известного иркутского фотографа Алексея Головщикова «Профессия: фоторепортер».

Как сообщают организаторы, в рамках экспозиции можно увидеть 50 работ, сделанных в период с начала 2000-х годов по настоящее время. Выставку можно будет посмотреть до 19 ноября.

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