Выставка «Профессия: фоторепортер» открылась в Иркутске
Экспозиция будет работать несколько дней.
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Экспозиция будет работать несколько дней.
В Иркутске в Музейной студии краеведческого музея 9 ноября открылась выставка известного иркутского фотографа Алексея Головщикова «Профессия: фоторепортер».
Как сообщают организаторы, в рамках экспозиции можно увидеть 50 работ, сделанных в период с начала 2000-х годов по настоящее время. Выставку можно будет посмотреть до 19 ноября.