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05:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На правом берегу Красноярска открылся православный храм

Церковь осветил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

В сквере «Энтузиастов» за ТЦ «Красноярье» открылся храм Феодора Тирона. Церковь осветил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Информация об этом появилась на сайте красноярской епархии.

Строительство храма длилось больше 4-х лет. Церковь помогали возводить более 70 предприятий и организаций. Практически все работали на благотворительной основе.

«Храм построен в стиле раннехристианских базилик по проекту архитектора Владимира Терскова. Здание рассчитано на 500 прихожан. На цокольном уровне также располагаются помещения под трапезную, воскресную школу и кабинеты священнослужителей», — рассказали в епархии.

Отметим, Феодор Тирон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Был воином мармаритского полка в городе Амаси. Принял смерть за исповедание веры во Христа в годы языческих гонений.

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