На правом берегу Красноярска открылся православный храм

В сквере «Энтузиастов» за ТЦ «Красноярье» открылся храм Феодора Тирона. Церковь осветил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Информация об этом появилась на сайте красноярской епархии.

Строительство храма длилось больше 4-х лет. Церковь помогали возводить более 70 предприятий и организаций. Практически все работали на благотворительной основе.

«Храм построен в стиле раннехристианских базилик по проекту архитектора Владимира Терскова. Здание рассчитано на 500 прихожан. На цокольном уровне также располагаются помещения под трапезную, воскресную школу и кабинеты священнослужителей», — рассказали в епархии.