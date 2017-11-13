Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Таиланд

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в Таиланд, где примет участие в военно-морском параде, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

«В рамках неофициального визита 19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Запланировано посещение российского отряда представителями российского дипломатического корпуса в Королевстве Таиланд, а также взаимные визиты моряков стран АСЕАН на боевые корабли, которые также примут участие в параде», — сообщил Воскресенский.