Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Таиланд
Российский отряд примет участие в
Российский отряд примет участие в
Владивосток, 13 ноября, PrimaMedia.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в Таиланд, где примет участие в
«В рамках неофициального визита 19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в
Моряки ТОФ пробудут в Таиланде до 21 ноября.