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05:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Таиланд

Российский отряд примет участие в военно-морском параде.

Владивосток, 13 ноября, PrimaMedia.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в Таиланд, где примет участие в военно-морском параде, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

«В рамках неофициального визита 19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Запланировано посещение российского отряда представителями российского дипломатического корпуса в Королевстве Таиланд, а также взаимные визиты моряков стран АСЕАН на боевые корабли, которые также примут участие в параде», — сообщил Воскресенский.

Моряки ТОФ пробудут в Таиланде до 21 ноября.

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