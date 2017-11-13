В Хабаровске выбрали первую «Мисс достояние нации»
Жюри единогласно отдало корону Екатерине Пассар.
Жюри единогласно отдало корону Екатерине Пассар.
Первый краевой национальный конкурс Мисс достояние нации прошел в Хабаровске. Он проводился среди представительниц
— «Мисс достояние нации» — это первый в своем роде национальных конкурс красоты, который проводится в крае. Это новый формат взаимообогащения культур. Этот конкурс станет традиционным. Мы его в дальнейшем будем проводить каждый год перед Днем народного единства, тем самым, конкурс красоты станет великолепным началом народных гуляний, — сообщил начальник управления по реализации государственной национальной политики министерства внутренней политики и информации края Александр Ивагин.
Конкурс красоты позволил провести культурный обмен между народами России, рассказать о национальных богатствах. Все это демонстрировали в семи конкурсных этапах представительницы украинской, корейской, армянской, азербайджанской
Непосредственно на сцене девушки представляли визитную карточку «Моя национальность», отвечали на вопросы в «Эрудит-конкурсе». Конкурсантки также выступили в роли ведущих известных телепередач, продемонстрировали таланты, используя национальный язык, танец или песню, и продефилировали в вечерних платьях.
По итогу конкурса жюри единогласно отдало корону Екатерине Пассар, представительнице коренных народов Севера Дальнего Востока.
— Очень рада этой победе! Я смогла по достоинству представить свою национальность. Я горжусь тем, что принадлежу к народу нани, то есть к людям земли. Их насчитывается более 12 тысяч. И я стараюсь не забывать язык, культуру и традиции, проникаясь ими полностью, — сказала победительница.