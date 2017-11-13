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06:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске выбрали первую «Мисс достояние нации»

Жюри единогласно отдало корону Екатерине Пассар.

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Первый краевой национальный конкурс Мисс достояние нации прошел в Хабаровске. Он проводился среди представительниц национально-культурных организаций народностей Хабаровского края. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», всего на территории нашего региона проживает 193 национальности, пять из которых продемонстрировали красоту и культуру на сцене Краевого Дворца Дружбы «Русь».

 — «Мисс достояние нации» — это первый в своем роде национальных конкурс красоты, который проводится в крае. Это новый формат взаимообогащения культур. Этот конкурс станет традиционным. Мы его в дальнейшем будем проводить каждый год перед Днем народного единства, тем самым, конкурс красоты станет великолепным началом народных гуляний, — сообщил начальник управления по реализации государственной национальной политики министерства внутренней политики и информации края Александр Ивагин.

Конкурс красоты позволил провести культурный обмен между народами России, рассказать о национальных богатствах. Все это демонстрировали в семи конкурсных этапах представительницы украинской, корейской, армянской, азербайджанской национально-культурных организаций, а также представительница коренных народов Дальнего Востока. Так, участницы оформляли выставочное место элементами быта, изделиями декоративно-прикладного творчества, национальными блюдами. Сопровождая при этом свою презентацию исполнением игры на национальных инструментах.

Непосредственно на сцене девушки представляли визитную карточку «Моя национальность», отвечали на вопросы в «Эрудит-конкурсе». Конкурсантки также выступили в роли ведущих известных телепередач, продемонстрировали таланты, используя национальный язык, танец или песню, и продефилировали в вечерних платьях.

По итогу конкурса жюри единогласно отдало корону Екатерине Пассар, представительнице коренных народов Севера Дальнего Востока.

 — Очень рада этой победе! Я смогла по достоинству представить свою национальность. Я горжусь тем, что принадлежу к народу нани, то есть к людям земли. Их насчитывается более 12 тысяч. И я стараюсь не забывать язык, культуру и традиции, проникаясь ими полностью, — сказала победительница.

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