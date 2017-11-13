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06:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край стал лучшим регионом для майнинга криптовалют

В регионе дешевое электричество, развиты транспорт и телекоммуникации.

Красноярский край оказался лучшим регионом России для майнинга криптовалют. К такому выводу пришли эксперты Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

Аналитики оценили субъекты РФ по таким параметрам, как стоимость электроэнергии, наличие резервов свободных мощностей, логическая доступность и развитость телекоммуникационной структуры.

Самым выгодным для майнинга регионом стал Красноярский край. Там дешевое электричество (2,41 рублей за кВТ/ч), развиты транспорт и телекоммуникации.

«В трех городах края — Красноярске, Дивногорске и Железногорске — варианты с размещением майнинговых ферм имеют оптимальные параметры по логистике и телекоммуникационным возможностям. Кроме того, есть возможность использовать воду Енисея для охлаждения теплоносителя в системах охлаждения майнинговых ферм», — говорится на сайте РБК.

Отметим, что резерв энергосистемы Красноярского края, по данным экспертов, составляет 9 тыс. МВт. Но несмотря на благоприятные условия, майнингом в регионе почти никто не занимается. Основные фермы в России размещены в Москве, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, в Татарстане.

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